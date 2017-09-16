Новый наставник «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон полон энтузиазма и продолжает делиться впечатлениями от пребывания на должности:

«Просто потрясающее, что может сделать с тобой год без работы. Возможность прийти сюда — это замечательный подарок. Сейчас я полон энергии, но нужно ее направить в правильное русло.

Я по-прежнему горю желанием работать с игроками на тренерском мостике. Сейчас я уже не столь эгоистичен. Даже игроки „Фулхэма“ помнят, как я выбивал столько мячей, сколько они на тренировках. Теперь я предоставляю футболистам больше возможностей.

Впереди много работы, но я уверен, что каждый игрок полностью понимает свою роль на поле и что я от него хочу. Хочу видеть команду, которая покажет болельщикам, что ей не всё равно».

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