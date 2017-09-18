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Гаджиев: «В обороне „Амкар“ сыграл очень надежно»

сегодня, 22:09
ЛокомотивЛокомотив0 : 1АмкарАмкарМатч завершен

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал победу своих подопечных над «Локомотивом» (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России.

«Конечно, быстрый гол помог, тем более очень тяжело нам даются забитые мячи. Плюс нас соперник переигрывал. Конечно, было очень тяжело, возможно, ещё и потому, что мы меняли грунт. Это тоже, думаю, сказалось. Мне кажется, мы можем играть чуть быстрее. А сейчас „Локомотив“ нас постоянно опережал, делал очень много отборов на нашей половине поля. А в целом в обороне сыграли очень надёжно, учитывая, кто нам противостоял. 

Сменили ли тактику после быстрого гола? Часто кажется так, а на самом деле очень многое зависит от того, против кого ты играешь. Каждая команда играет так, как ей позволяет соперник. Нам тяжело было отнимать мяч у „Локомотива“ — они хорошо его передавали друг другу, за счёт чего имели достаточно ощутимое преимущество. Но я рад, что мы не пускали их на те позиции, с которых забиваются голы. При стандартах были ситуации, но их избежать не может никто. 

Замена Форбса? Мы надеялись, что он сыграет минут 60, но он не готов. Он попросил замену. Был спазм в икроножных мышцах».

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Игорь Солнцев
сегодня в 22:58
Амкару предстоит нелегкая борьба за выживание.
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