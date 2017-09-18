Сёмин: «Судья начудил. На Эдере был пенальти 120 %»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Амкара» (0:1) остался недоволен работой арбитра Кирилла Левникова.

«Мы пропустили мяч в самом начале игры. Казалось, что времени ещё достаточно и всё можно исправить, но в атаке мы сыграли довольно некачественно. Вроде большая группа игроков задействована в атакующих действиях, но последнего действия — подставить ногу, сыграть на опережение — у нас не получилось. Игра проходила на одной половине поля. Играли неудачно.

Мы заменили Денисова, потому что нужно было делать изменения. Атака с флангов у нас не очень хорошо получалась, поэтому мы посчитали, что Рыбус с фланга будет опаснее. Но не получилось.

Судья сегодня начудил. Хочу сказать про эпизод в концовке — как в прошлый раз, так и сейчас. На Эдере, на мой взгляд, фол был не 100, а 120 процентов. Как такие пенальти не давать?»

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте