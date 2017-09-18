Сёмин: «Судья начудил. На Эдере был пенальти 120 %»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Амкара» (0:1) остался недоволен работой арбитра Кирилла Левникова.
«Мы пропустили мяч в самом начале игры. Казалось, что времени ещё достаточно и всё можно исправить, но в атаке мы сыграли довольно некачественно. Вроде большая группа игроков задействована в атакующих действиях, но последнего действия — подставить ногу, сыграть на опережение — у нас не получилось. Игра проходила на одной половине поля. Играли неудачно.
Мы заменили Денисова, потому что нужно было делать изменения. Атака с флангов у нас не очень хорошо получалась, поэтому мы посчитали, что Рыбус с фланга будет опаснее. Но не получилось.
Судья сегодня начудил. Хочу сказать про эпизод в концовке — как в прошлый раз, так и сейчас. На Эдере, на мой взгляд, фол был не 100, а 120 процентов. Как такие пенальти не давать?»
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А если по делу, то было ожидаемо что Локо сбавит обороты и по итогам чемпионата (на мой взгляд) максимум будет бороться за место в пятерке...
А если по делу, то было ожидаемо что Локо сбавит обороты и по итогам чемпионата (на мой взгляд) максимум будет бороться за место в пятерке...
Его назначили, чтобы Левников, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, тормознул Локомотив!!!
На 1-й минуте матча 10-го тура "Локомотив" – "Амкар" арбитр Кирилл Левников ошибочно засчитал взятие ворот Локомотива.
Гол Амкара, в ворота Локомотива, ЗАСЧИТАН не верно!
Пермский "Амкар", благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству арбитра из Питера Левникова, НЕЧЕСТНО и не по правилам забил гол в ворота "Локомотива"!
Есть новый судейский СКАНДАЛ, но теперь уже в пользу ГАЗОВИКОВ!!!
Левникова ОТМАЖУТ, ведь он отрабатывает ЗАКАЗ!
Кого??? Угадайте с первого раза! Это не сложно!
Нарушение БЫЛО на Виталии Денисове и Левникову надо было останавливать игру!
ГРУБЕЙШАЯ и РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ошибка Левникова в ПОЛЬЗУ Зенита и Амкара!
Надо СРОЧНО вводить видеоповторы иначе уже Зенит, как в прошлом сезоне Спартак, наши арбитры и на скандальных "ЗУБАХ" вытащат на первое место!!!
А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ по полной программе безобразной работы Будогосского и Бутенко.
На 80-ой минуте, в матче Локомотив - Амкар, мяч в штрафной попадает в руки игроку Амкара, Левников не свистит, и не ставит 100% пенальти, а Галимов, за такое же нарушение, в матче Зенита и Уфы, ставит ПЕНАЛЬ в ворота Уфы!!!
А комментаторы говорят, что за такую игру руками игроком Амкара, пеналь не ставят в нашем чемпионате!
Пеналя в Питере НЕ БЫЛО, его выдумал Галимов, а в Москве пеналь БЫЛ, но его не ставит Левников!!!
Его назначили, чтобы Левников, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, тормознул Локомотив!!!
На 1-й минуте матча 10-го тура "Локомотив" – "Амкар" арбитр Кирилл Левников ошибочно засчитал взятие ворот Локомотива.
Гол Амкара, в ворота Локомотива, ЗАСЧИТАН не верно!
Пермский "Амкар", благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству арбитра из Питера Левникова, НЕЧЕСТНО и не по правилам забил гол в ворота "Локомотива"!
Есть новый судейский СКАНДАЛ, но теперь уже в пользу ГАЗОВИКОВ!!!
Левникова ОТМАЖУТ, ведь он отрабатывает ЗАКАЗ!
Кого??? Угадайте с первого раза! Это не сложно!
Нарушение БЫЛО на Виталии Денисове и Левникову надо было останавливать игру!
ГРУБЕЙШАЯ и РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ошибка Левникова в ПОЛЬЗУ Зенита и Амкара!
Надо СРОЧНО вводить видеоповторы иначе уже Зенит, как в прошлом сезоне Спартак, наши арбитры и на скандальных "ЗУБАХ" вытащат на первое место!!!
А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ по полной программе безобразной работы Будогосского и Бутенко.
На 80-ой минуте, в матче Локомотив - Амкар, мяч в штрафной попадает в руки игроку Амкара, Левников не свистит, и не ставит 100% пенальти, а Галимов, за такое же нарушение, в матче Зенита и Уфы, ставит ПЕНАЛЬ в ворота Уфы!!!
А комментаторы говорят, что за такую игру руками игроком Амкара, пеналь не ставят в нашем чемпионате!
Пеналя в Питере НЕ БЫЛО, его выдумал Галимов, а в Москве пеналь БЫЛ, но его не ставит Левников!!!