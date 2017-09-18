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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Локомотив М 0:1 Амкар
20:00 Матч завершен Зенит 3:0 Уфа
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Сёмин: «Судья начудил. На Эдере был пенальти 120 %»

сегодня, 22:00
ЛокомотивЛокомотив0 : 1АмкарАмкарМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Амкара» (0:1) остался недоволен работой арбитра Кирилла Левникова.

«Мы пропустили мяч в самом начале игры. Казалось, что времени ещё достаточно и всё можно исправить, но в атаке мы сыграли довольно некачественно. Вроде большая группа игроков задействована в атакующих действиях, но последнего действия — подставить ногу, сыграть на опережение — у нас не получилось. Игра проходила на одной половине поля. Играли неудачно.

Мы заменили Денисова, потому что нужно было делать изменения. Атака с флангов у нас не очень хорошо получалась, поэтому мы посчитали, что Рыбус с фланга будет опаснее. Но не получилось.

Судья сегодня начудил. Хочу сказать про эпизод в концовке — как в прошлый раз, так и сейчас. На Эдере, на мой взгляд, фол был не 100, а 120 процентов. Как такие пенальти не давать?»

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Все комментарии
Великолепный ответил Шуnя771
сегодня в 23:24
Шуnя771:
Палыч негодует - как посмели против паровоза...??
Тебе бы переживать не за Палыча, а за Карреру))
minai ответил Faustello
сегодня в 23:08
Faustello:
Шпалыч уже махнул )))
Махнул ? Да он выжрал !
Faustello
сегодня в 22:50
Шпалыч уже махнул )))
Шуnя771
сегодня в 22:50
Палыч негодует - как посмели против паровоза...??
311
сегодня в 22:50
Пенальти был 120%, а судья срубил все 125%. Хочешь жить - умей вертеться!)
Kyon
сегодня в 22:42
"Как такие пенальти не давать?" Да запросто, Палыч, за нарушение вне пределов штрафной пенальти не назначают, нечего в глаза совокупляться.
Ternan
сегодня в 22:41
не 120 а 146)))

А если по делу, то было ожидаемо что Локо сбавит обороты и по итогам чемпионата (на мой взгляд) максимум будет бороться за место в пятерке...
Олег Борткевич ответил twitt8555twitt
сегодня в 22:40
twitt8555twitt:
А Левникова не ЗА ПРОСТО так, назначили судить этот матч!!! Его назначили, чтобы Левников, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, тормознул Локомотив!!! На 1-й минуте матча 10-го тура "Локомотив" – "Амкар" арбитр Кирилл Левников ошибочно засчитал взятие ворот Локомотива. Гол Амкара, в ворота Локомотива, ЗАСЧИТАН не верно! Пермский "Амкар", благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству арбитра из Питера Левникова, НЕЧЕСТНО и не по правилам забил гол в ворота "Локомотива"! Есть новый судейский СКАНДАЛ, но теперь уже в пользу ГАЗОВИКОВ!!! Левникова ОТМАЖУТ, ведь он отрабатывает ЗАКАЗ! Кого??? Угадайте с первого раза! Это не сложно! Нарушение БЫЛО на Виталии Денисове и Левникову надо было останавливать игру! ГРУБЕЙШАЯ и РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ошибка Левникова в ПОЛЬЗУ Зенита и Амкара! Надо СРОЧНО вводить видеоповторы иначе уже Зенит, как в прошлом сезоне Спартак, наши арбитры и на скандальных "ЗУБАХ" вытащат на первое место!!! А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ по полной программе безобразной работы Будогосского и Бутенко. На 80-ой минуте, в матче Локомотив - Амкар, мяч в штрафной попадает в руки игроку Амкара, Левников не свистит, и не ставит 100% пенальти, а Галимов, за такое же нарушение, в матче Зенита и Уфы, ставит ПЕНАЛЬ в ворота Уфы!!! А комментаторы говорят, что за такую игру руками игроком Амкара, пеналь не ставят в нашем чемпионате! Пеналя в Питере НЕ БЫЛО, его выдумал Галимов, а в Москве пеналь БЫЛ, но его не ставит Левников!!!
А " Зенит" надо вытаскивать?
twitt8555twitt
сегодня в 22:30
А Левникова не ЗА ПРОСТО так, назначили судить этот матч!!!
Его назначили, чтобы Левников, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, тормознул Локомотив!!!
На 1-й минуте матча 10-го тура "Локомотив" – "Амкар" арбитр Кирилл Левников ошибочно засчитал взятие ворот Локомотива.
Гол Амкара, в ворота Локомотива, ЗАСЧИТАН не верно!
Пермский "Амкар", благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству арбитра из Питера Левникова, НЕЧЕСТНО и не по правилам забил гол в ворота "Локомотива"!
Есть новый судейский СКАНДАЛ, но теперь уже в пользу ГАЗОВИКОВ!!!
Левникова ОТМАЖУТ, ведь он отрабатывает ЗАКАЗ!
Кого??? Угадайте с первого раза! Это не сложно!
Нарушение БЫЛО на Виталии Денисове и Левникову надо было останавливать игру!
ГРУБЕЙШАЯ и РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ошибка Левникова в ПОЛЬЗУ Зенита и Амкара!
Надо СРОЧНО вводить видеоповторы иначе уже Зенит, как в прошлом сезоне Спартак, наши арбитры и на скандальных "ЗУБАХ" вытащат на первое место!!!
А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ по полной программе безобразной работы Будогосского и Бутенко.
На 80-ой минуте, в матче Локомотив - Амкар, мяч в штрафной попадает в руки игроку Амкара, Левников не свистит, и не ставит 100% пенальти, а Галимов, за такое же нарушение, в матче Зенита и Уфы, ставит ПЕНАЛЬ в ворота Уфы!!!
А комментаторы говорят, что за такую игру руками игроком Амкара, пеналь не ставят в нашем чемпионате!
Пеналя в Питере НЕ БЫЛО, его выдумал Галимов, а в Москве пеналь БЫЛ, но его не ставит Левников!!!
nikolah2 ответил Морозовский
сегодня в 22:22
Морозовский:
Зенит - это что ?
футбольный клуб
Killabyte
сегодня в 22:21
Ну и что делать с этими футболистами?двух трех точных пасов выполнить не могут,все навесы в руки вратаря,взаимопонимания вообще нет как будто впервые видят друг друга..,с такой атакой только нули удерживать
Морозовский ответил Дима Будаев
сегодня в 22:18
Дима Будаев:
С победой Зенит!!!
Зенит - это что ?
Parker1_9
сегодня в 22:16
Стоит признать что Локо не сможет навязать борьбу "богатому" Зениту в этом году. Походу интрига чемпионства умерла. Локо займет место в зоне лиги европы, пропустив ЦСКА и Краснодар. Рубин, Ростов и Спартак наверно не смогут подняться выше четвертого места.
FC Inter Italia
сегодня в 22:14
Палыч, иди выпей и забудь.
Locomotive Breath
сегодня в 22:13
Юрий Палыч, при всём уважении...не сейчас((((+
sir-5
сегодня в 22:12
Палыч,не видел,оспаривать не буду.Но почему "Локо" так беззуб,и не может ответить-вот вопрос!Это же не первый матч с таким ходом и исходом.
Томик
сегодня в 22:11
Где жёлтая Эдеру??
severnyj84
сегодня в 22:11
Локомотив играл безобразнее некуда, проигрыш совершенно закономерный.
Killofwrath
сегодня в 22:04
Пенальти был 120% на Миранчуке, а на Эдере лишь штрафной
Дима Будаев
сегодня в 22:04
С победой Зенит!!!
Virtual Reminiscence .
сегодня в 22:04
Да он запрыгивал в штрафную, ёлки-палки.Нарушали за пределами штрафной, если что.
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