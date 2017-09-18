Мутко: «„Спартаку“ надо разбираться, где его слабина»

Президент РФС Виталий Мутко надеется, что «Спартак» справится со своими проблемами и наладит игру.

«Мне сложно давать оценку того, что происходит в клубе, но, конечно, когда в нескольких матчах команда ведет в счете, а потом… Я смотрел игру с „Тосно“, нужно, прежде всего, поблагодарить их, потому что для популяризации футбола мы заинтересованы в таких интересных матчах, ребята вдесятером не опустили руки, до конца шли вперед, просто умирали на поле. Что касается „Спартака“, мне сложно давать оценки, наверное, речь идет о наборе причин. Например, травма Глушакова, то есть нет лидера на поле, много причин.

Думаю, все равно все лежит внутри. Всегда для удачного выступления требуется экономическая основа, тренер, игроки и болельщики. Если в одном звене есть несогласованность или слабина, результата не будет. Надо разбираться, где эта слабина.

Искренне хочется, чтобы они сами разобрались, а мы можем говорить со стороны все что угодно, это чемпион страны, играет в Лиге чемпионов. Думаю, разберутся, мы же видим эпизодами тот самый „Спартак“, тем более там много игроков сборной, нам важно, чтобы они были в тонусе».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте