Кокорин: «„Зенит“ выигрывает, я забиваю, всё хорошо»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу питерцев над «Уфой» (3:0) в матче 10-го тура чемпионата России.

«К сожалению, у „Уфы“ сегодня не получилось. Мы забили быстрые голы, и они бросили играть.

Как по мне, Дзюба забил чистый гол. Артем большой форвард, может, он подвинул корпусом соперника. Лучше эпизод посмотреть на видео. Он огорчился, хотел забить. Ничего страшного, забьет в следующей игре.

В роли лучшего бомбардира мне хорошо! Мы выигрываем, я забиваю, все отлично».

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