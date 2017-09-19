Засеев: «Пенальти? Мы проиграли по делу. „Зенит“ нас переиграл»

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в матче 10-го тура чемпионата России:

«Если судья поставил пенальти, значит, он был. Дело не в пенальти. Проиграли по делу и больше тут даже нечего сказать.

Начали очень скованно, не так, как планировали. Проиграли начало матча, потом пытались прийти в себя, но не вышло. Сейчас у команды непростая ситуация: мы не можем выиграть, и это очень давит. От этого и такая нервозная игра. Стараемся слушать тренера, выполнять установку, но что-то не получается. Остаётся ещё больше работать, вот и всё.

Психология ли это или „Зенит“ чем-то удивил? Это психология. 'Зенит' играет через три дня. Знаем их исполнителей.

Удивил ли соперник ротацией? Какая ротация? У „Зенита“ игроков на два состава, гадать тут бесполезно. Дело не в этом, а в том, что „Зенит“ нас переиграл».

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