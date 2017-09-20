Ари: «„Локомотив“ может смело рассчитывать на место в тройке!»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о ходе своего восстановления от травмы крестообразных связок колена и заявил, что «железнодорожникам» по силам завоевать медали нынешнего розыгрыша РФПЛ:

«Как проходит мое восстановление? Все идет по плану. Засекайте: два месяца – и я выйду на поле!

Стал ли последний матч „Локо“ отличной мотивацией вернуться как можно скорее? Да уж. Я был очень расстроен поражению от „Амкара“. Как и в матче с „Тосно“, мы потеряли дома три очка против не самой сильной команды. Важно больше не допускать подобного.

Цель „Локомотива“? Считаю, мы можем смело рассчитывать на место в тройке!»

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