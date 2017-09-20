Сарри: «Мертенс забил гол высочайшего класса»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после победы над «Лацио» в 5-м туре чемпионата Италии (4:1) отметил гол нападающего неаполитанской команды Дриса Мертенса:

«Мертенс забил гол высочайшего класса, просто потрясающий мяч, который вызвал сильнейшие эмоции.

Дрис продолжает прогрессировать и становится настоящим игроком мирового класса. Я хочу, чтобы он был голоден до голов, как зверь. Мне откровенно повезло раскрыть его, как центрфорварда. Мне пришлось внести изменение, когда Милик получил травму в прошлом году, но мы и подумать не могли, что результат будет таким...

Жаль только, что мы раскрыли Мертенса, как форварда, уже в возрасте 28 лет, ведь он мог бы на протяжении долгих лет быть топовым бомбардиром».

Гол Мертенса в ворота «Лацио» можно посмотреть здесь.

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