«Рейнджерс» не смог прервать беспроигрышную серию «Селтика»

В поединке 7-го тура шотландской Премьер-Лиги «Селтик» одержал победу над «Рейнджерс» и продлил свою беспроигрышную серию на внутренней арене до 56 матчей.
Глазго, стадион «Айброкс»
«Рейнджерс» – «Селтик» – 0:2 (0:0)
Голы: Роджич 50, Гриффитс 65.
«Рейнджерс»: Фодеринхэм, МакКрори, Кардосу, Ходсон, Тавернье, Джек, Дорранс, Пенья (Миллер 53), Морелос, Уиндасс (Эррера 73), Кандеяш (Неман 84).
Главный тренер: Педру Кашинья.
«Селтик»: Гордон, Лустиг, Боята, Шимунович, Тирни, Армстронг, Браун, Синклейр, Роджич (МакГрегор 62), Робертс (Форрест 79), Гриффитс (Дембеле 81).
Главный тренер: Брендан Роджерс.
Предупреждения: Морелос 43, Боята 64, Кандеяш 72.
Судья: Крэйг Томсон.
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