«Атлетико» отправил два мяча в ворота «Севильи»

В поединке 6-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Севилью».
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»
«Атлетико» – «Севилья» – 2:0 (0:0)
Голы: Феррейра 46, Гризманн 69.
«Атлетико»: Облак, Эрнандес, Савич, Луис, Врсалько, Ньигес, Габи, Феррейра (Гамейро 81), Коке, Гризманн (Партей 72), Вьетто (А. Корреа 57).
Главный тренер: Диего Симеоне.
«Севилья»: Рико, Ленгле, Карришу, Кароль, Меркадо (Крон-Дели 77), Нзонзи, Васкес, Банега, Муриэль (Бен-Йеддер 68), Сарабия (Х. Корреа 58), Навас.
Главный тренер: Эдуардо Бериссо.
Предупреждения: Габи 28, Феррейра 47, Врсалько 66, А. Корреа 75, Ленгле 84.
Судья: Хуан Мартинес Мунуэра.
Напомним, что на днях «Челси» объявил о договоренности с «Атлетико» по трансферу нападающего Диего Косты.
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Почувствуй разницу дорогой человек, не в голах одних футбол.
Почувствуй разницу дорогой человек, не в голах одних футбол.
Севилья вышла отбывать номер, Атлетико играл на 20% своих возможностей. И это игра 3-4 команд Ла Лиги :)
Облак с 46 минуты вводил мяч в поле по 2 минуты..
Такое в АПЛ даже с Брайтоном не прокатит.
Ничего, сейчас перемотаю и посмотрю ФУТБОЛ с участием Вест Хэма и ТТХ..
Севилья вышла отбывать номер, Атлетико играл на 20% своих возможностей. И это игра 3-4 команд Ла Лиги :)
Облак с 46 минуты вводил мяч в поле по 2 минуты..
Такое в АПЛ даже с Брайтоном не прокатит.
Ничего, сейчас перемотаю и посмотрю ФУТБОЛ с участием Вест Хэма и ТТХ..
С победой АМ!
С победой АМ!