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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
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17:00 Идет первый тайм, 3’ Манчестер Сити 0:0 Кристал Пэлас
17:00 4’ Саутгемптон 0:0 Ман Юнайтед
19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 4’ Рединг 0:0 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 33’ Хоффенхайм 1:0 Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 Матч завершен Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 сегодня Алавес -:- Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 Закончился первый тайм Рома 3:0 Удинезе
19:00 сегодня СПАЛ -:- Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 Идет первый тайм, 32’ Динамо М 0:0 ЦСКА
19:00 сегодня Спартак М -:- Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 сегодня Фенербахче -:- Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 сегодня Монпелье -:- ПСЖ
21:00 сегодня Лион -:- Дижон
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
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«Атлетико» отправил два мяча в ворота «Севильи»

сегодня, 15:53
АтлетикоАтлетико2 : 0СевильяСевильяМатч завершен

В поединке 6-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Севилью».

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»

«Атлетико» – «Севилья» – 2:0 (0:0)
Голы: Феррейра 46, Гризманн 69.

«Атлетико»: Облак, Эрнандес, Савич, Луис, Врсалько, Ньигес, Габи, Феррейра (Гамейро 81), Коке, Гризманн (Партей 72), Вьетто (А. Корреа 57).
Главный тренер: Диего Симеоне.

«Севилья»: Рико, Ленгле, Карришу, Кароль, Меркадо (Крон-Дели 77), Нзонзи, Васкес, Банега, Муриэль (Бен-Йеддер 68), Сарабия (Х. Корреа 58), Навас.
Главный тренер: Эдуардо Бериссо.

Предупреждения: Габи 28, Феррейра 47, Врсалько 66, А. Корреа 75, Ленгле 84.

Судья: Хуан Мартинес Мунуэра.

Напомним, что на днях «Челси» объявил о договоренности с «Атлетико» по трансферу нападающего Диего Косты.

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Все комментарии
loko7
сегодня в 17:02
Атлетико ослабило амбиции Севильи возглавить Примеру.
alex1990for
сегодня в 16:43
атлетико без проблем возьмет серебро ла лиги. хотя есть 2-3 серьезных претендента - севилья, вильярреал, валенсия. ну а с чемпионом и так все ясно)
The Bilderberg group
сегодня в 16:39
матрасов с победой.
liverpoоl2014
сегодня в 16:36
Назьке матч не понравился. Пойдемте смотреть опл.Опл,это сила,детки!
Санчо Панса
сегодня в 16:34
Еще одна победа на своем новом стадионе от матрасников! Новый дом Атлетико Мадрид приносит им удачу и очередную викторию) Гризманн раз за разом доказывает, что является одним из лучших футболистов Ла Лиги.
Nazi ответил neomessi
сегодня в 16:27
neomessi:
В этой игре было намного больше голов чем в игре топ клубах АПЛ , Чукотка против 4 место которое закончилось о:о
Верно, и вправду ведь 0:0, но там хоть боролись, а здесь... Одна команда вышла выиграть без затрат, вторая вышла отдаться..

Почувствуй разницу дорогой человек, не в голах одних футбол.
alex1990for ответил Великий Князь
сегодня в 16:23
Великий Князь:
У каталонского тинейджера уже дрожат коленки.)
ты о ком? у кого в эспаньоле или жироне с коленями проблема?
ДАША Д
сегодня в 16:21
Дежурный счет для Атлетико.
Великий Князь
сегодня в 16:21
У каталонского тинейджера уже дрожат коленки.)
sir-5 ответил MALOVAR
сегодня в 16:20
MALOVAR:
теперь мы знаем когда им забивать
Думаешь,я буду возражать??? Зря.Я -советский человек(по вашему-совок) ,поэтому против команд из России болеть на международной арене не смогу,хоть 11 "промесов" в составе будет!
alex1990for ответил Nazi
сегодня в 16:19
Nazi:
Смотрел это унылое зрелище.. Никакого накала, никакой страсти, скорость игры 3 км.ч. Севилья вышла отбывать номер, Атлетико играл на 20% своих возможностей. И это игра 3-4 команд Ла Лиги :) Облак с 46 минуты вводил мяч в поле по 2 минуты.. Такое в АПЛ даже с Брайтоном не прокатит. Ничего, сейчас перемотаю и посмотрю ФУТБОЛ с участием Вест Хэма и ТТХ..
ну посмотрим на твою апл, когда он в очередной раз испанцам сольет) кстати, че там ливер-то эту севилью не ушатал дома?)
Serg_Diamond
сегодня в 16:19
капец спартаку
neomessi ответил Nazi
сегодня в 16:13
Nazi:
Смотрел это унылое зрелище.. Никакого накала, никакой страсти, скорость игры 3 км.ч. Севилья вышла отбывать номер, Атлетико играл на 20% своих возможностей. И это игра 3-4 команд Ла Лиги :) Облак с 46 минуты вводил мяч в поле по 2 минуты.. Такое в АПЛ даже с Брайтоном не прокатит. Ничего, сейчас перемотаю и посмотрю ФУТБОЛ с участием Вест Хэма и ТТХ..
В этой игре было намного больше голов чем в игре топ клубах АПЛ , Чукотка против 4 место которое закончилось о:о
Forever Atletico de Madrid ответил Vane4ek
сегодня в 16:12
Vane4ek:
С победой, уважаемый!))
Спасибо!
ЭJlvIS
сегодня в 16:09
Крон-Дели, о. Страшная у него травма была. Рад за него, что смог вернуться
Vane4ek ответил Forever Atletico de Madrid
сегодня в 16:07
Forever Atletico de Madrid:
Контролировали ход матча забили два мяча а могли и три и четыре! С победой АМ!
С победой, уважаемый!))
MALOVAR ответил sir-5
сегодня в 16:06
теперь мы знаем когда им забивать
Zidane.5
сегодня в 16:06
Севилья кубковая команда, неудивлен.
Nazi
сегодня в 16:02
Смотрел это унылое зрелище.. Никакого накала, никакой страсти, скорость игры 3 км.ч.

Севилья вышла отбывать номер, Атлетико играл на 20% своих возможностей. И это игра 3-4 команд Ла Лиги :)

Облак с 46 минуты вводил мяч в поле по 2 минуты..

Такое в АПЛ даже с Брайтоном не прокатит.

Ничего, сейчас перемотаю и посмотрю ФУТБОЛ с участием Вест Хэма и ТТХ..
sir-5
сегодня в 15:59
Кто там у нас будет встречаться со злой до невозможности "Севильей"???
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 15:57
Контролировали ход матча забили два мяча а могли и три и четыре!
С победой АМ!
liverpoоl2014
сегодня в 15:55
спартачи надеюсь изучили слабые места севки и сыграют как Атлетико.
киэнджин
сегодня в 15:55
вот эти реально соперники по чемпионству...
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