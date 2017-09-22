«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». Отметим, что в строй «горожан» вернулся Венсан Компани, но в заявку включен не был.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Отаменди, Менди, Фернандиньо, Де Брюйне, Силва, Стерлинг, Сане, Агуэро.

«Кристал Пэлас»: Хеннеси, Ван Анхольт, Данн, Сако, Шлупп, Фосу-Менса, Миливойевич, Кабай, Таунсенд, Лофтус-Чик, Бентеке.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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