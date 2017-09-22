«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» объявили стартовые составы

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 Матч завершен Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
17:00 Идет первый тайм, 3’ Манчестер Сити 0:0 Кристал Пэлас
17:00 4’ Саутгемптон 0:0 Ман Юнайтед
19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 4’ Рединг 0:0 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 33’ Хоффенхайм 1:0 Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 Матч завершен Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 сегодня Алавес -:- Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 Закончился первый тайм Рома 3:0 Удинезе
19:00 сегодня СПАЛ -:- Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 Идет первый тайм, 32’ Динамо М 0:0 ЦСКА
19:00 сегодня Спартак М -:- Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 сегодня Фенербахче -:- Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 сегодня Монпелье -:- ПСЖ
21:00 сегодня Лион -:- Дижон
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 Матч завершен Рейнджерс 0:2 Селтик
  • Главные новости
  • Все новости
16:25
Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Вест Хэм»49
14:11
Коутиньо мог получить 115 млн евро за 5 лет в «Барселоне»75
13:02
Каррера: «Считаю, что истерика вокруг „Спартака“ поднимается извне»183
12:40
ФНЛ предоставит «Балтике» юридическую помощь в деле о расизме39
12:30
Де Росси: «Вскоре со мной произойдет то, что случилось с Тотти»3
17:02
Игроки и болельщики «Динамо» поддержали травмированных Панченко и Рыкова0
16:55
На следующей неделе решится, нужна ли операция Погба1
16:44
Врач «Локомотива»: «Не исключено, что Чорлука вернется к работе в общей группе до зимы»0
16:03
Нигматуллин: «Удел „Динамо“ в этом сезоне — бороться за выживание»14
15:55
«Рейнджерс» не смог прервать беспроигрышную серию «Селтика»12
15:53
«Атлетико» отправил два мяча в ворота «Севильи»23
15:34
Каррера считает, что Промесу хорошо подойдет чемпионат Англии15
15:29
«Динамо» и ЦСКА объявили составы41
15:25
Миятович: «Мбаппе? История обязывает „Реал“ бороться за перспективных игроков»5
15:11
Гамула: «Неймар и Кавани? При Бердыеве такие конфликты исключены»12
15:00
Зе Луишу понадобится не меньше недели на восстановление6
14:45
Чорлука вернулся на базу «Локомотива», почти восстановившись после травмы8
13:56
Во время матчей «Спартак» - «Ливерпуль» и ЦСКА - МЮ будет работать горячая линия поддержки24
13:44
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм»: стартовые составы3
13:31
Вальверде: «Месси забил 4 гола, я не могу не включить его в состав»50
13:19
Точилин: «Судья в матче с „Зенитом“ был беспристрастен и не думал, что перед ним гранд»29
13:11
Иско готовится провести 200-й матч за «Реал»5
12:46
Д. Комбаров: «Я очень рад, что переподписал контракт с родной командой»28
11:43
Экс-защитник «Спартака» Маурисио возобновит игру за «Лацио» после прохождения медосмотра10
11:34
Хавбек «Вест Бромвича» рассчитывает, что Господь поможет «Селтику» обыграть «Рейнджерс»9

«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» объявили стартовые составы

сегодня, 16:11
Манчестер СитиМанчестер Сити0 : 0Кристал ПэласКристал ПэласИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». Отметим, что в строй «горожан» вернулся Венсан Компани, но в заявку включен не был.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Отаменди, Менди, Фернандиньо, Де Брюйне, Силва, Стерлинг, Сане, Агуэро.

«Кристал Пэлас»: Хеннеси, Ван Анхольт, Данн, Сако, Шлупп, Фосу-Менса, Миливойевич, Кабай, Таунсенд, Лофтус-Чик, Бентеке.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Igo0rek ответил dimagas1
сегодня в 16:49
dimagas1:
Єдерсон в старте значит Мане там его не так сильно и убивал.
Он и в прошлом туре стоял в раме.
liverpoоl2014 ответил Медив
сегодня в 16:47
Медив:
За шутки про Лофтуса можно нажить врагов среди фанатов Челси:)
Их и так немало) Под всех не подстроишься.
Медив ответил liverpoоl2014
сегодня в 16:42
liverpoоl2014:
Фамилии Фосу-Менса и Лофтус-Чик всем своим видом показывают,что парни хотят в Спартак.
За шутки про Лофтуса можно нажить врагов среди фанатов Челси:)
dimagas1
сегодня в 16:38
Єдерсон в старте значит Мане там его не так сильно и убивал.
cool4back
сегодня в 16:36
Кристэл, ВПЕРЕЕЕЕД!!! )))
The Bilderberg group
сегодня в 16:32
хана стекольщикам.
Igo0rek
сегодня в 16:28
Скальп Кристал Пэлас сегодня пополнит коллекцию!
sihafazatron
сегодня в 16:24
компани берегут для челси наверно, и правильно делают. удачи мс!
liverpoоl2014
сегодня в 16:15
Фамилии Фосу-Менса и Лофтус-Чик всем своим видом показывают,что парни хотят в Спартак.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100