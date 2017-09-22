Марио Фернандес: «Надеюсь, смогу сыграть с „Манчестер Юнайтед“»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о своем состоянии после травмы головы в матче 11-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0). У игрока диагностировано сотрясение мозга.

«Надеюсь, смогу сыграть против МЮ. Сейчас еду в больницу по поводу головы. Удар получился очень сильным. Так что надо провериться. Было ли ошибкой играть без маски? Нет, конечно. Маска защищает нос, а не висок».

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