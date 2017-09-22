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17:15 Матч завершен Алавес 1:2 Реал
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19:00 Идет второй тайм, 48’ Спартак М 1:0 Анжи
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Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 Матч завершен Монпелье 0:0 ПСЖ
21:00 сегодня Лион -:- Дижон
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Марио Фернандес: «Надеюсь, смогу сыграть с „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 19:17
ДинамоДинамо0 : 0ЦСКАЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о своем состоянии после травмы головы в матче 11-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0). У игрока диагностировано сотрясение мозга.

«Надеюсь, смогу сыграть против МЮ. Сейчас еду в больницу по поводу головы. Удар получился очень сильным. Так что надо провериться. Было ли ошибкой играть без маски? Нет, конечно. Маска защищает нос, а не висок».

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:08
Как говорится Бог в помощь. С МЮ ты очень нужен.Здоровья и ещё раз здоровья Супер Марио.Ждём тебя на поле с МЮ.
Caniggia
сегодня в 20:06
Без Марио совсем тухло будет. Здоровья!
EvgenyS
сегодня в 20:04
Давай давай Марио, поправляйся.
Правый фланг и атака без тебя слабы!
Kerri
сегодня в 20:03
Лучше не рисковать. Здоровья!
MaxForCSKA ответил Суеверный
сегодня в 20:03
Суеверный:
Марио, не стоит. Парни пусть справятся сами. Есть кому. Лучше полностью подлечиться, обследоваться, потом на поле.
в том то и дело, что не кому, кого Набабкина ставить вместо?
cska.78
сегодня в 19:39
Ну нафиг! Нельзя с этим шутить, лучше без Марио с МЮ!
Выздоравливай!
Суеверный
сегодня в 19:33
Марио, не стоит. Парни пусть справятся сами. Есть кому. Лучше полностью подлечиться, обследоваться, потом на поле.
sihafazatron
сегодня в 19:18
мы все надеемся на это"! здоровья!
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