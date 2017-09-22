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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
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17:00 Матч завершен Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас
17:00 Матч завершен Саутгемптон 0:1 Ман Юнайтед
19:30 Матч завершен Лестер Сити 2:3 Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 Матч завершен Рединг 1:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 Матч завершен Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
19:30 Матч завершен Боруссия Д 6:1 Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 Матч завершен Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 Матч завершен Алавес 1:2 Реал
21:45 69’ Жирона 0:3 Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Рома 3:1 Удинезе
19:00 Матч завершен СПАЛ 2:3 Наполи
21:45 65’ Ювентус 3:0 Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 Матч завершен Динамо М 0:0 ЦСКА
19:00 Матч завершен Спартак М 2:2 Анжи
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19:30 Матч завершен Фенербахче 2:1 Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 Матч завершен Монпелье 0:0 ПСЖ
21:00 Матч завершен Лион 3:3 Дижон
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Каррера: «„Спартак“ позволял забить себе, как детям»

сегодня, 22:04
СпартакСпартак2 : 2АнжиАнжиМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России против «Анжи» (2:2).

«Да, конечно, для чемпиона неприемлемо играть так, как в последних матчах чемпионата. Мы находимся в сложной ситуации, но наша задача состоит в том, чтобы работать и решать такие ситуации. В раздевалке я сказал команде, что мы позволили забить себе, как детям. Второй такой гол даже дети не позволяют себе пропускать.

Я полностью недоволен игрой своей команды, мы действовали медленно и много ошибались, я очень недоволен. Это может быть связано с неуспокоенностью каких-то игроков. Может быть, команда не привыкла играть в таком плотном графике. У нас не получается держать высокую мотивацию. Хочешь ты этого или нет, но мысли игроков могут уходить в игру с „Ливерпулем“».

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Все комментарии
drug01
сегодня в 23:03
Массимо случайный тренер не знает русского языка и наших понятий! Пора собирать вещи....
viktor82 ответил fanKS
сегодня в 23:02
В других случаях ещё хуже, так как Спартак на виду как и Локомотив,ЦСКА,Зенит,Краснодар.Что же мы россияне не кинулись на Краснодар, что он вылетел из ЛЕ, и мы потеряли очки,почему мы не ведём дебаты по видеопотока с РПФЛ?Виноват Спартак?Да нет, просто все в наших корнях,кто то болел за Спартак так и фанатеем,кто то фанатеем за ЦСКА, и прививает это молодому поколению так и с Локо и Зенитом.Интересно что будет дальше.А места в чемпионате уже расределены:Зенит,Локо,ЦСКА,Спартак или Краснодар,если Спартак выиграет кубок.Вот и все.
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 23:01
самый настоящий отскок, с левым пенальти и голом в компенсированное время!
Oliver 095
сегодня в 22:59
Будет весело с Ливером))) Ставлю на автобус спартака и 1-4
viktor82 ответил Kerri
сегодня в 22:53
Сколько бы не накидал бы,страдают болельщики,и рейтинг России.
Palex ответил Kerri
сегодня в 22:49
Kerri:
По такой игре сложно представить, сколько им Ливерпуль накидает!
Не сложно.
nikola1966
сегодня в 22:48
В Спартак 3 их.
Fuad Samedzadeh
сегодня в 22:47
Заказ Федуна,слив Карреры.
Блоссия
сегодня в 22:28
Да, сегодня мы смотрели самодеятельность в исполнении обеих команд на поле.
ABir
сегодня в 22:26
Прости их Массимо, ибо не профессионалы они. Жаль, что не в твоей власти посадить их на оклады равные прожиточному минимуму. Зажрались они
fanKS ответил d_fincher
сегодня в 22:24
d_fincher:
Говорят, Массимо не спит нормально, плохо выглядит, все время нацелен на работу. А эти ***ны сливают матч за матчем. Позорище. Вот в этом весь российский футбол: матч играем на полную, матч как получится, и еще матч вообще никак. Жаль Карреру, он думал тут профи играют. Неа. Это РПЛ.
Это не РПЛ, это Спам такой. Не путайте понятия. В других клубах такого нет
spartak kursk
сегодня в 22:18
Даже в детском футболе выходы 5 в одного остались в 20 веке где-нибудь на отшибе....
Aris
сегодня в 22:17
С первого матча с Динамо и далее по порядку на поле не видны: ни физической готовности, ни тактической мысли, о стратегии матча и говорить то неуместно, ни команды, ни желания ИГРАТЬ в футбол.
Это нельзя назвать футболом или игрой. Нет ни того, ни другого!
Беренгар ответил d_fincher
сегодня в 22:15
d_fincher:
Говорят, Массимо не спит нормально, плохо выглядит, все время нацелен на работу. А эти ***ны сливают матч за матчем. Позорище. Вот в этом весь российский футбол: матч играем на полную, матч как получится, и еще матч вообще никак. Жаль Карреру, он думал тут профи играют. Неа. Это РПЛ.
    Kerri
    сегодня в 22:12
    По такой игре сложно представить, сколько им Ливерпуль накидает!
    viktor82
    сегодня в 22:09
    Они уже ушли в другое место их мысли,когда зарплата.)))Выписать штраф им всем,даже тот кто не вышел на поле,на тренировках не доказал что лучше готов,кто только что то скажет,сразу оптимизировать и перевести во вторую команду,а если и там не покажет результат,то срочно продать.
    d_fincher
    сегодня в 22:09
    Говорят, Массимо не спит нормально, плохо выглядит, все время нацелен на работу. А эти ***ны сливают матч за матчем. Позорище. Вот в этом весь российский футбол: матч играем на полную, матч как получится, и еще матч вообще никак.

    Жаль Карреру, он думал тут профи играют. Неа. Это РПЛ.
    НИКИТА ТАРАСОВ
    сегодня в 22:08
    всё , слили итальянского физрука !!!!!!!!
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