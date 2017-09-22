Каррера: «„Спартак“ позволял забить себе, как детям»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России против «Анжи» (2:2).

«Да, конечно, для чемпиона неприемлемо играть так, как в последних матчах чемпионата. Мы находимся в сложной ситуации, но наша задача состоит в том, чтобы работать и решать такие ситуации. В раздевалке я сказал команде, что мы позволили забить себе, как детям. Второй такой гол даже дети не позволяют себе пропускать.

Я полностью недоволен игрой своей команды, мы действовали медленно и много ошибались, я очень недоволен. Это может быть связано с неуспокоенностью каких-то игроков. Может быть, команда не привыкла играть в таком плотном графике. У нас не получается держать высокую мотивацию. Хочешь ты этого или нет, но мысли игроков могут уходить в игру с „Ливерпулем“».

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