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В прошлом Фергюсон отказался покупать Рибери в МЮ, посчитав, что Франк недостаточно хорош

сегодня, 11:41

Алистер Кэмпбелл, в прошлом советник бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, который хорошо знал экс-наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, в автобиографии поведал, что шотландский специалист в свое время отказался от покупки французского вингера Франка Рибери

«Сэр Алекс наблюдал за Франком Рибери, на тот момент вингером „Марселя“, в одном из матчей.

Но уже к перерыву решил, что тот недостаточно хорош для „Юнайтед“».

Отметим, что в июне 2007 года «Бавария» приобрела Рибери у «Марселя» за рекордные для себя на тот момент 25 млн евро. Нестареющий француз выиграл с мюнхенским клубом 7 чемпионатов Германии и Лигу чемпионов.

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Все комментарии
sir_Alex
сегодня в 12:51
Дела давно минувших дней.
Сливки общества
сегодня в 12:43
Может это и к лучшему. Не факт, что клуб и игрок в данной ситуации подошли бы друг другу.
cevin cigan
сегодня в 12:27
Так САФ и Рона толком не видел и вполне вероятно,что и не взял,если бы не настойчивость своих же ребят (Гиггз,Скоуз).Зато другого француза сам привёл,Эрика Кантану и все были счастливы!
ЭJlvIS ответил Igo0rek
сегодня в 12:19
Igo0rek:
Когда я читал книгу Фергюсона, вычитал там очень гениальную фразу: "Прежде чем купить футболиста, я задаю себе вопрос. А почему его продают?". И все таки Фергюсон лучший тренер за всю историю, кто бы что не говорил. Великая личность. (ну по крайней мере для меня).
Хрень это все. Продают. чтоб заработать. Логично же
ЭJlvIS
сегодня в 12:17
на ЧМ 2006 все о себе сказал Франк
Red_team
сегодня в 12:14
Если посчитать кого не решился купить Венгер, то не хватит волос на голове
Die Roten
сегодня в 11:55
и великие тренеры могут ошибатся

фаны баварии очень рады этой ошибке сэра алекса!!))
Владимир Ушаков
сегодня в 11:51
Оно и к лучшему, Франк стал успешен в Баварии,а МЮ без него взял ЛЧ и кучу трофеев
Igo0rek
сегодня в 11:44
Когда я читал книгу Фергюсона, вычитал там очень гениальную фразу: "Прежде чем купить футболиста, я задаю себе вопрос. А почему его продают?".

И все таки Фергюсон лучший тренер за всю историю, кто бы что не говорил. Великая личность. (ну по крайней мере для меня).
sihafazatron
сегодня в 11:43
они и погба бесплатно отпустили,чтобы вернуть за 105 лямов)
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