В прошлом Фергюсон отказался покупать Рибери в МЮ, посчитав, что Франк недостаточно хорош

Алистер Кэмпбелл, в прошлом советник бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, который хорошо знал экс-наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, в автобиографии поведал, что шотландский специалист в свое время отказался от покупки французского вингера Франка Рибери:

«Сэр Алекс наблюдал за Франком Рибери, на тот момент вингером „Марселя“, в одном из матчей.

Но уже к перерыву решил, что тот недостаточно хорош для „Юнайтед“».

Отметим, что в июне 2007 года «Бавария» приобрела Рибери у «Марселя» за рекордные для себя на тот момент 25 млн евро. Нестареющий француз выиграл с мюнхенским клубом 7 чемпионатов Германии и Лигу чемпионов.

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