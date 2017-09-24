Бош: «Травмы „Реала“ не делают его слабее»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош поделился ожиданиями от встречи с «Реалом» во втором туре Лиги чемпионов:

«Травмы? Не думаю, что „Реал“ из-за них станет значительно слабее. У них достаточно хороших игроков — хуже им не будет.

Мне нравится наблюдать за игрой „Реала“. Люблю техничных игроков. С тех пор, как клуб возглавил Зидан, у них появилось больше таких футболистов, мне нравится их стиль. Матчи с „Реалом“ всегда потрясающие. Это будет хорошая игра.

Мы ожидаем тяжелую встречу и очень их уважаем. Но мы находимся в отличной форме и по-настоящему верим в себя. Против мадридцев можно использовать прессинг и играть агрессивно, но делать это нужно грамотно».

Напомним, что защитник «Реала» Марсело получил травму в матче с «Бетисом» и пропустит около месяца.

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