Фабрегас: «Коста — лучший чистый нападающий „Челси“ за последние годы»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас считает, что лондонский клуб потерял своего лучшего форварда за долгое время — Диего Косту:

«Ему сейчас хуже, чем всем остальным. Диего знал, что если перейдет в „Атлетико“, то не сможет играть нескольких месяцев. Положение сложное и для него, и для „Челси“. Это всё неправильно.

Лично я хотел бы по-прежнему видеть Косту своим одноклубником. Я никогда не считал его своим соперником. В течение последних лет в „Челси“ не было чистого нападающего лучше, чем он. Он понимал мою игру, читал мои передачи и, что самое важное, мог ими воспользоваться и забить».

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