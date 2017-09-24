Карвахаль: «Никто не сомневается в Роналду»

Продливший контракт с «Реалом» защитник Даниэль Карвахаль накануне поединка с дортмундской «Боруссией» решил поддержать своего товарища по команде Криштиану Роналду, для которого старт сезона в Примере пока складывается неудачно:

«Никто не сомневается в Криштиану. Мне посчастливилось наблюдать за его действиями на каждой тренировке — это что-то потрясающее. В конечном итоге он реализует свои шансы.

С командой в целом всё в порядке. Нам просто не хватило точности в первых играх, но важно, что мы создаем моменты. Я не сомневаюсь в нашей команде. Проблема только в реализации. Пускай это только начало сезона, уже есть вещи, над которыми предстоит поработать».

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