Ингасон: «Безусловно, у РФПЛ есть свой стиль»

Исландский защитник «Ростова» Сверрир Ингасон подвел итоги матча 11-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (ростовчане минимально уступили) и рассмотрел отличительные черты российского чемпионата:

«Конечно, очень трудно смириться с таким поражением. Мы играли хорошо, создавали моменты, а в самом конце пропустили. Команда отдала все силы на поле, но, к сожалению, не получила ничего. Но я уверен, что тренер может гордиться нашим выступлением, несмотря на обидное поражение.

Кучук проделал отличную работу на старте сезона. Наш тренер очень силён в тактической работе, он знает, чего хочет от своих футболистов. Наверное, в сезоне, когда появились новый тренерский штаб и много новых игроков, самое главное — как можно лучше сработаться друг с другом, сыграться на поле. Нужно побороться за как можно более хороший результат и отталкиваться от этого в будущем.

Безусловно, у российской лиги есть свой стиль, как и у каждого чемпионата, в котором мне довелось поиграть. Думаю, здесь большую роль играет тактика. В РФПЛ много хороших футболистов, и в целом здесь довольно высокий уровень. В Премьер-Лиге много сильных команд, и всегда нужно сохранять концентрацию».

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