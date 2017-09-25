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Данишевский: «„Ливерпуль“ 15 лет назад по именам был круче»

сегодня, 00:52
СпартакСпартак-:-ЛиверпульЛиверпуль21:45 Не начался

Нападающий Александр Данишевский представлял «Спартак» в Лиге чемпионов-2002/2003 и стал автором единственного гола «красно-белых» в турнире — в ворота «Ливерпуля». Футболист вспоминает об этих временах и сравнивает их с нынешними:

«Для начала скажу, что нельзя сравнивать то, что было 15 лет назад, и сегодняшний день. Сейчас абсолютно другой уровень, футбол за это время сильно изменился, и „Ливерпуль“ - совершенно другая команда. Правда, по именам та команда была круче.

Настрой был что надо. Олег Иванович Романцев много не говорил, он умел подбодрить и настроить футболистов. У меня лично была сверхмотивация, я был совсем молодым и мне очень хотелось отличиться. Впрочем, не только мне. Но если быть откровенным, самые сильные эмоции у меня были в матче с „Фейеноордом“ за год до этого, когда я дебютировал в Лиге чемпионов. Мы сыграли тогда 2:2, тогда „Спартак“ был намного мощнее, чем год спустя. 

А с „Ливерпулем“ была еще огромная ответственность. Когда ты играешь против Джеррарда, Оуэна, Хююпя, Дудека, Риисе, то разве может быть иначе? Но мандража у нас не было, это точно могу сказать.

Майкл Оуэн отгрузил нам трешку тогда. Было сложно отыграться. Кстати, у Оуэна была традиция: после победных игр он увозил к себе мяч почти с каждой игры, у него там целая коллекция, парики на них красные одевал. Помню, как он игровую футболку ребятам отдал. Причем он отдал новую футболку, а не ту, в которой играл. Потрясающий человек и футболист. А почему мы проиграли, мне трудно ответить вам, несмотря на то, что прошло 15 лет.

В тот момент в „Спартаке“ шла смена поколений и любой человек, мало-мальски увлекающийся футболом, вам скажет, что любая команда переносит это болезненно. Для меня самого загадка. До этого мы обыгрывали лондонский „Арсенал“ 4:1, а здесь так проиграли. Это мрачная страница в истории „Спартака“».

Встречу «Спартака» и «Ливерпуля», которая состоится 26 сентября, обслужит французская бригада арбитров.

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Все комментарии
Mityanik
сегодня в 01:02
А с „Ливерпулем“ была еще огромная ответственность. Когда ты играешь против Джеррарда, Оуэна, Хююпя, Дудека, Риисе, то разве может быть иначе? Но мандража у нас не было, это точно могу сказать.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1013316.shtml

НЕ... просто ступор сразу напал и шорты меняли.

Помню, как он игровую футболку ребятам отдал. Причем он отдал новую футболку, а не ту, в которой играл. Потрясающий человек и футболист.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1013316.shtml

А зачем вы испортили ему футболку в которой он играл?
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