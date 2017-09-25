Моуриньо: «У ЦСКА сейчас самый сильный состав, против которого я когда-либо играл»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо пообщался с журналистами в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

«Я уже приезжал в Россию с „Реалом“, „Интером“, „Челси“, теперь с „Манчестер Юнайтед“. Это нормальная штука в моей карьере. На самом деле, я очень рад вернуться, потому что это хороший город, который с каждым годом становится лучше. Я это вижу невооруженным глазом. У ЦСКА сейчас самая сильная команда, против которой я играл когда-либо. Самый сильный состав.

То, что Мхитарян участвует в пресс-конференции, не является гарантией его места в завтрашнем стартовом составе. Это сделано больше для того, чтобы облегчить участь русскоязычных коллег. Он хорошо играет, провел отличный прошлый сезон. Но это другая история – это уже было. Лига чемпионов – это новый уровень. Матч в гостях это не так уж просто, поэтому посмотрим, на что он способен.

Мы потеряли Погба, Феллаини и Кэррика. Решений не так много, но мы стараемся не зацикливаться на индивидуальных единоборствах на отдельных участках поля. Мы собираемся использовать наши качества, найти баланс и выиграть этот матч».

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