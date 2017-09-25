Моуриньо: «У ЦСКА сейчас самый сильный состав, против которого я когда-либо играл»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Какая команда выиграет Кубок России 2017/18?
    "Спартак"
    35%
    1278
    "Ростов"
    18%
    669
    "Рубин"
    28%
    1040
    Другая команда
    17%
    634
    Затрудняюсь ответить
    2%
    78
    Всего голосов: 3699
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Чемпионов
  • Мексика. Лига МХ
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Халл Сити -:- Престон
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 2:1 Ливерпуль (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
15:56
Юноши «Спартака» переиграли сверстников из «Ливерпуля»51
15:01
Измайлов покинул «Арарат»20
10:40
Анчелотти или Конте летом могут возглавить «Милан»45
09:12
Ловчев: «„Спартак“ не проиграет „Ливерпулю“»161
08:46
Гроббелар посоветовал Реброву не целовать штанги на «Энфилде»87
15:38
Карасев рассудит «Локомотив» и «Динамо», а также другие назначения на 12-й тур РФПЛ8
15:13
Неймар пропустил матч с «Монпелье» из-за травмы, которую ему нанес Бен Арфа11
14:46
Роббен - об игре с ПСЖ: «Деньги не забивают голы»14
14:37
Наставник «Спортинга»: «Дембеле не играет на уровне Неймара»6
14:25
Луис Суарес выступил против насилия в футболе19
14:15
Андреев: «Поведение Григоряна портит репутацию футбола»26
14:06
Тигиев прооперирован и вернется в строй в марте10
14:01
Дюгарри: «Думал, Верратти станет новым Иньестой, но, похоже, ошибался»7
13:24
Виллаш-Боаш оштрафован на 12 тысяч евро за критику судей10
13:11
Сейду Думбия: «У „Спортинга“ есть реальная возможность выйти в плей-офф»15
13:00
Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу после ЧМ-201850
12:50
Сумма отступных в новом контракте Сусо составила 50 млн евро4
12:41
Зидан: «Испанская лига - самая сложная»30
12:29
Моуриньо погулял по Москве в сопровождении двух охранников24
12:15
Симонян: Если «красно-белые» победят «Ливерпуль», все будут кричать: «Слава „Спартаку“!»66
11:24
Наставник «Лас-Пальмаса» Маркес подал в отставку2
11:09
Денис Суарес: «Я буду до последнего бороться за место в основе „Барселоны“»9
10:52
Манолас в октябре продлит контракт с «Ромой»5
10:31
Цаллагов: «Выбрал „Динамо“, потому что это бренд и великая история»20
10:07
Широков считает, что «Спартак» при должном настрое может победить «Ливерпуль»45

Моуриньо: «У ЦСКА сейчас самый сильный состав, против которого я когда-либо играл»

сегодня, 15:20
ЦСКАЦСКА-:-Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо пообщался с журналистами в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

«Я уже приезжал в Россию с „Реалом“, „Интером“, „Челси“, теперь с „Манчестер Юнайтед“. Это нормальная штука в моей карьере. На самом деле, я очень рад вернуться, потому что это хороший город, который с каждым годом становится лучше. Я это вижу невооруженным глазом. У ЦСКА сейчас самая сильная команда, против которой я играл когда-либо. Самый сильный состав.

То, что Мхитарян участвует в пресс-конференции, не является гарантией его места в завтрашнем стартовом составе. Это сделано больше для того, чтобы облегчить участь русскоязычных коллег. Он хорошо играет, провел отличный прошлый сезон. Но это другая история – это уже было. Лига чемпионов – это новый уровень. Матч в гостях это не так уж просто, поэтому посмотрим, на что он способен.

Мы потеряли Погба, Феллаини и Кэррика. Решений не так много, но мы стараемся не зацикливаться на индивидуальных единоборствах на отдельных участках поля. Мы собираемся использовать наши качества, найти баланс и выиграть этот матч».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
МапС
сегодня в 16:21
Бубнов , Селюк, Ловчев и прочие уже высказались?
Морозовский
сегодня в 16:21
Насчёт состава, конечно, брехня. А так, удачи "ЦСКА"! 👍
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:21
Жозе Моуриньо - умный, ироничный, оригинальный, любящий пошутить . С высоты своего положения в футбольном мире, в котором он добился всего того, о чем другой тренер может только мечтать, Моуриньо может потрепать по голове игрока соперника, как случилось в прошлом году после матча с "Ростовом". Как случилось в последнем матче в АПЛ, когда он, будучи удаленным на последних минутах, попрощался за руку с половиной команды соперника, а другой половине дружески помахал рукой. Его надо знать, чтобы "всерьез" принимать его слова о том, что состав армейцев самый сильный из всех, с кем он раньше встречался.
старина
сегодня в 16:14
Переводчик взял Мхитаряна в качестве переводчика.Победа за МЮ 0-1
Red-green-Hooligans
сегодня в 16:13
Состав, который против Фергюссона играл был покруче мне кажется, но если отыграют как с Бенфикой, то могут на многое рассчитывать!
МапС
сегодня в 16:11
Всё это брехня, но пожелаю коням с мю удачи! Глубоко не вспашут, но и борозду не испортят, надеюсь :)
Absinthe3
сегодня в 16:04
Моуриньо тонко троллит)
Vladimir808 ответил RDeanW
сегодня в 15:58
RDeanW:
т.е лучший состав из года в год занимает 4 место в группе, а какой-то там фиговый пробивался в 1/4 и играл там с твоим интером) сильно)
Жозе может)))
Алексей Буренин
сегодня в 15:55
Да армейцы могу и на положительный результат расчитывать
Ruslik1982
сегодня в 15:51
он имел ввиду вообще, а не только состав команды из России
Kerri
сегодня в 15:51
Армейцам удачи!
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 15:49
Ростов не вспомнил..
cska plus
сегодня в 15:43
В АПЛ я болею за МЮ и знаю, что насчёт Генриха он лукавит.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 15:43
Врёт же!
cska plus
сегодня в 15:42
Хитропопый португал, да ты без Генриха всё равно, что однорукий.
RDeanW
сегодня в 15:41
т.е лучший состав из года в год занимает 4 место в группе, а какой-то там фиговый пробивался в 1/4 и играл там с твоим интером) сильно)
Zimka
сегодня в 15:41
Что то Жозе привирает, с Интером мы встречались в 1/4 ЛЧ тогда и был самый сильный состав, хотя с Реалом тоже был неплох.
пелеvin
сегодня в 15:40
...хорошо пошутил )
cska plus
сегодня в 15:39
Моур хочет нас усыпить, но мы не спартак.
Брулин
сегодня в 15:39
Жозе, ну не ври!
drug01
сегодня в 15:38
Хитер и....смешон ЖОЗЕ !!!!!
311
сегодня в 15:37
"НО ЭТО НЕ ТОЧНО!" - добавил португальский наставник!)
Багров-брат
сегодня в 15:36
Джентльменская речь, не более...))) Лести нет, просто уважение к сопернику...)))
andre_can
сегодня в 15:36
Жозе просто шутник .....
Шишанутый
сегодня в 15:35
Так там состав почти и не изменился за все эти годы только постарели все существенно.
spartach n1
сегодня в 15:34
Странное заявление при том что из года в год состав не менялся,а лишь только старел-ну будем считать набирался опыта )
Армейская душа
сегодня в 15:29
Ай льстец!
Igo0rek
сегодня в 15:22
Я помню когда был прощальный матч Дмитрия Аленичива на Локомотиве. Жозе в конце матча вышел на поле и толкнул речь. Так я впервые увидел Моура в живую. Приятное воспоминание))
ДАША Д
сегодня в 15:21
?????
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100