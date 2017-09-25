Мхитарян: «Я слежу за РФПЛ и вижу, что ЦСКА стал намного сильнее»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в преддверии дуэли с ЦСКА в Лиге чемпионов отметил, что «армейцы» в этом сезоне стали значительно сильнее.

«То, что они [футболисты ЦСКА] выиграли у „Бенфики“ [в первом туре на выезде со счетом 2:1], означает, что они были достойны, играли хорошо. Я слежу за российским футболом, чемпионатом, могу сказать, что ЦСКА играет в отличный от прошлых сезонов футбол, они стали реально намного сильнее. Но Лига чемпионов совсем другое, и думаю, они покажут отличную от чемпионата игру.

В прошлом сезоне мне было приятно сыграть в Ростове-на-Дону [против „Ростова“ в Лиге Европы], было приятно видеть болельщиков с флагами Армении. Надеюсь, армянские болельщики и на этом стадионе меня поддержат, а я постараюсь сделать все, чтобы сыграть хорошо.

Завтра мы будем стараться оставаться сконцентрированными на протяжении всего матча, то есть не играть только первый тайм или второй. Это должно помочь нам добиться результата».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте