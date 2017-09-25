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Мхитарян: «Я слежу за РФПЛ и вижу, что ЦСКА стал намного сильнее»

сегодня, 16:28
ЦСКАЦСКА-:-Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 21:45 Не начался

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в преддверии дуэли с ЦСКА в Лиге чемпионов отметил, что «армейцы» в этом сезоне стали значительно сильнее.

«То, что они [футболисты ЦСКА] выиграли у „Бенфики“ [в первом туре на выезде со счетом 2:1], означает, что они были достойны, играли хорошо. Я слежу за российским футболом, чемпионатом, могу сказать, что ЦСКА играет в отличный от прошлых сезонов футбол, они стали реально намного сильнее. Но Лига чемпионов совсем другое, и думаю, они покажут отличную от чемпионата игру.

В прошлом сезоне мне было приятно сыграть в Ростове-на-Дону [против „Ростова“ в Лиге Европы], было приятно видеть болельщиков с флагами Армении. Надеюсь, армянские болельщики и на этом стадионе меня поддержат, а я постараюсь сделать все, чтобы сыграть хорошо.

Завтра мы будем стараться оставаться сконцентрированными на протяжении всего матча, то есть не играть только первый тайм или второй. Это должно помочь нам добиться результата».

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Все комментарии
G_r_e_g_o_r
сегодня в 17:44
троллит
Лёня_ Макинтош
сегодня в 17:36
а я постараюсь сделать все, чтобы сыграть хорошо.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1013376.shtml

держись ИгАрёк)
Stormtrooper-26
сегодня в 17:31
Судя по его словам, нифига он не следит за РПЛ ))
Брулин
сегодня в 17:28
Васин поменял до неузнаваемости ЦСКА в глазах Запада.
xajaks
сегодня в 17:15
а я совсем другое вижу)
Absinthe3
сегодня в 17:06
    cska1948
    сегодня в 17:02
    Если бы Мауриньо и Мхиторян действительно следили за РФПЛ, то не говорили бы о том, что в этом сезоне ЦСКА играет лучше и состав у нас сильнее прошлогоднего.
    Ната Спартачиха
    сегодня в 16:45
    Да, Генрих, ЦСКА стал сильней, но он слабее великого Спартака, так что радуйся, что вам в группу КБ-клуб не попался!
    Мы - чемпионы!
    Don trambon
    сегодня в 16:37
    Сомневаюсь, что он смотрит РФПЛ, но и на этом спасибо.

    Победу ждать конечно не приходится, но ничья будет отличным результатом)
    cska plus
    сегодня в 16:36
      Морозовский
      сегодня в 16:35
      ЕЩЁ одно брехло - теперь Мхитарян! А "ЦСКА" - удачи!
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