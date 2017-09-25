Наставник «Спортинга»: «Дембеле не играет на уровне Неймара»

Рулевой «Спортинга» Жорже Жезуш в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» отметил, что каталонцы не смогут заменить Неймара нападающим Усманом Дембеле.

«Неймар - великий игрок, я считаю его одним из лучших в мире. Усман Дембеле - хороший футболист, но это другой уровень, он не настолько креативен. Думаю, „Барселона“ не должна позволять себе отпускать игроков уровня бразильца.

Тем не менее у „Барсы“ есть еще Месси, Суарес и Иньеста, которые могут доставить всем соперникам очень много проблем. Если и „Барселона“, и Месси в ударе, то эту команду практически невозможно победить.

Мы надеемся сыграть против каталонцев успешно, но в этом турнире каждый противник очень силен, не говоря уже о „Барселоне“».

Неймар перешел в ПСЖ минувшим летом за 222 млн евро.

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