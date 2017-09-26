«Халл Сити» Слуцкого дома уступил «Престону»

Леонид Слуцкий и его «Халл Сити» в очередной раз упустили очки в Чемпионшипе, уступив «Престону» в 10-м туре.
Кингстон-апон-Хилл, «Кингстон Коммуникейшн Стэдиум»
«Халл Сити» – «Престон» – 1:2 (0:1)
Голы: Боуэн 50 — Баркхуйзен 37, Робинсон 86.
«Халл Сити»: МакГрегор, Доусон, Гектор, Томори (Гросицки 46), Ирвин, Мейлер, Кингсли (Кларк 25), Айна, Кэмпбелл (Дико 84), Ларссон, Боуэн.
Главный тренер: Леонид Слуцкий.
«Престон»: Максвелл, Дэвис, Хантингтон, Джош, Фишер, Браун, Уэлш (Робинсон 67), Джонсон, Хугилл (Харроп 67), Магуайр, Баркхуйзен (Хорган 78).
Главный тренер: Алекс Нил.
Предупреждения: Ларссон 24, Доусон 36, МакГрегор 37, Кэмпбелл 37, Фишер 61, Джонсон 90+2.
Судья: Джеймс Линингтон.
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