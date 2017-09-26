«Халл Сити» Слуцкого дома уступил «Престону»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Китай. Суперлига
  • Лига Чемпионов
  • Мексика. Лига МХ
  • Румыния. Лига 1
  • Швейцария. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
19:00 сегодня Карабах -:- Рома
21:45 сегодня Базель -:- Бенфика
21:45 сегодня ЦСКА -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня ПСЖ -:- Бавария
21:45 сегодня Андерлехт -:- Селтик
21:45 сегодня Атлетико М -:- Челси
21:45 сегодня Спортинг -:- Барселона
21:45 сегодня Ювентус -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 сегодня ЦСКА (до 19) -:- Манчестер Юнайтед (до 19)
16:00 сегодня Кайрат (до 19) -:- Краснодар (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
23:41
«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем»298
23:39
«Порту» одержал разгромную выездную победу над «Монако»15
23:39
«Манчестер Сити» не без труда одержал победу над «Шахтером»19
23:37
«Реалу» удалось добыть первую победу на стадионе «Боруссии»66
22:15
Диего Коста завершил переход из «Челси» в «Атлетико»16
23:57
«Наполи» одержал победу над «Фейеноордом»0
23:49
Хэт-трик Кейна принес «Тоттенхэму» победу над АПОЭЛом18
23:35
Хет-трик Бен-Йеддера позволил «Севилье» разгромить «Марибор»0
23:19
Голкипер «Спартака» Ребров получил травму12
23:00
Коста будет играть за «Атлетико» под 18-м номером2
22:33
Кейн повторил рекорд Джеррарда, забив в 4-х матчах Лиги чемпионов подряд10
22:13
Промес, Зобнин и Джано смотрят матч с «Ливерпулем» из ложи прессы6
22:06
Роналду делит с Раулем 3 место по количеству матчей в Лиге чемпионов8
22:04
Кавани - Неймару: «Кто ты такой? Думаешь, ты Месси?»19
21:57
Хавбек «Фейеноорда» Ван дер Хейден травмировался на разминке. Его место занял Тапиа0
21:40
Клопп: «Давайте сыграем в футбол»8
21:36
Каррера: «„Спартак“ должен играть с „Ливерпулем“ без страха»7
21:26
Фанаты «Ливерпуля» получили от воспитанников «Спартака» памятные футболки6
21:23
Промес намекнул, что будет смотреть матч с «Ливерпулем» на фанатской трибуне4
21:14
Роналду проведет свой 400-й матч за «Реал»16
21:05
«Монако» - «Порту»: стартовые составы2
20:57
«Боруссия» Д и «Реал» назвали составы на матч 2-го тура ЛЧ22
20:48
«Манчестер Сити» и «Шахтер» определились с составами16
20:39
«Спартак» - «Ливерпуль»: стартовые составы105
20:36
«Наполи» - «Фейеноорд»: стартовые составы3

«Халл Сити» Слуцкого дома уступил «Престону»

вчера, 23:38
Халл СитиХалл Сити1 : 2ПрестонПрестонМатч завершен

Леонид Слуцкий и его «Халл Сити» в очередной раз упустили очки в Чемпионшипе, уступив «Престону» в 10-м туре.

Кингстон-апон-Хилл, «Кингстон Коммуникейшн Стэдиум»

«Халл Сити» – «Престон» – 1:2 (0:1)
Голы: Боуэн 50 — Баркхуйзен 37, Робинсон 86.

«Халл Сити»: МакГрегор, Доусон, Гектор, Томори (Гросицки 46), Ирвин, Мейлер, Кингсли (Кларк 25), Айна, Кэмпбелл (Дико 84), Ларссон, Боуэн.
Главный тренер: Леонид Слуцкий.

«Престон»: Максвелл, Дэвис, Хантингтон, Джош, Фишер, Браун, Уэлш (Робинсон 67), Джонсон, Хугилл (Харроп 67), Магуайр, Баркхуйзен (Хорган 78).
Главный тренер: Алекс Нил.

Предупреждения: Ларссон 24, Доусон 36, МакГрегор 37, Кэмпбелл 37, Фишер 61, Джонсон 90+2.

Судья: Джеймс Линингтон.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Филипповых
сегодня в 00:00
лианит скоро домой, позориться с долгопрудным
Malafeev09
вчера в 23:53
Если до НГ в первой 10-ке не будет, уволят.
starche
вчера в 23:53
Дежурные поздравления Лёнечке!
Аксинья
вчера в 23:53
Лёня точно выведет Халл Сити из Чемпионшипа...в более низший дивизион...
serset
вчера в 23:52
Какая мощная фамилия у автора первого гола...
Scousers
вчера в 23:51
Поплыл Леня.
ХУБУЛ
вчера в 23:51
Эх Леня Леня космонавт из тебя так себе ((((
EvgenyS
вчера в 23:50
Жаль, но ещё есть игры, всё можно исправить.
Stamford Bridge
вчера в 23:49
ну есть же ещё второй дивизион))))
artsinalex
вчера в 23:49
ЛИАНИТ ПРОСТО КОСМОС!!!
roberto sanz
вчера в 23:49
по хоже этим поражениям нет конца
Бутер Бродский
вчера в 23:48
По-моему, конец близок
Salihamidjic
вчера в 23:48
Пакуй чемоданы и в Арарат
Vector
вчера в 23:48
Дайте Лене поработать.
cannongun
вчера в 23:48
Царский трон шатается пепец как
Старая пьянь
вчера в 23:48
    Давид Сурманидзе
    вчера в 23:47
    Бу-Га-Га
    moskwa 09
    вчера в 23:45
    это была его последняя игра
    Obdulio Varela
    вчера в 23:45
    Шансы Лёни ярко отражает средний слог автора первого гола Престона
    Evilhuman
    вчера в 23:44
    всё Леня, это возвращение из космоса
    bsww
    вчера в 23:43
    опять в концовке потеря очка (-ов)
    Виталик ManUtd Rus
    вчера в 23:43
    ЛЕНЯ , БИЛИВ !
    10 seconds to stars
    вчера в 23:43
    Пора прощаться с мистером Леонидом
    BornInUSSR
    вчера в 23:43
    Леня, в Анжи место наклевывается
    KINGSof10
    вчера в 23:42
    лёня верим как никогда!
    Mоnоlo
    вчера в 23:41
    Турнут леню и правильно сделают!
    Igo0rek
    вчера в 23:41
    Лёня, домой!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100