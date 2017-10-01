Ганчаренко: «Сколько пропустит Дзагоев? К сожалению, это может быть надолго»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после матча 12-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:0) прокомментировал эпизод с пенальти и был неутешителен в прогнозах, касающихся сроков восстановления полузащитника «армейцев» Алана Дзагоева, повредившего ахилл:

«Был ли пенальти? Мне сложно говорить о пенальти. Надо смотреть повтор. Что касается судейства - не моя оценка должна быть главной.

Будет ли Натхо и в следующий раз пробивать пенальти? Есть Натхо, есть Витиньо. Возможно, в следующей игре будет бить Витиньо.

Сколько пропустит Дзагоев? К сожалению, это может быть надолго».

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