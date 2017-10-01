Семак: «Пенальти? Пока действия судьи комментировать не берусь»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 12-го тура РФПЛ:

«Тяжелая игра, как и все предыдущие. Первый тайм больше понравился, во втором тайме больше позволяли сопернику. Низко сели. Не справились с индивидуальными действиями Витиньо, которому позволяли бить. В целом сыграли нормально и заслужили очко, которое сегодня получили.

Пенальти? Нужно пересмотреть момент. Но когда игроки начинают бурно протестовать, как правило, они бывают правы. Однако пока действия судьи комментировать не берусь».

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