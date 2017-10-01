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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Семак: «Пенальти? Пока действия судьи комментировать не берусь»

сегодня, 16:16
ЦСКАЦСКА0 : 0УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 12-го тура РФПЛ:

«Тяжелая игра, как и все предыдущие. Первый тайм больше понравился, во втором тайме больше позволяли сопернику. Низко сели. Не справились с индивидуальными действиями Витиньо, которому позволяли бить. В целом сыграли нормально и заслужили очко, которое сегодня получили.

Пенальти? Нужно пересмотреть момент. Но когда игроки начинают бурно протестовать, как правило, они бывают правы. Однако пока действия судьи комментировать не берусь».

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Все комментарии
Великолепный
сегодня в 17:45
пенальти был 100 % - к тому же судья потом еще не назначил повторный 11-метровый удар. Дело в том, что еще до того, как Натхо выполнил пенальти, в штрафную забежал один из футболистов "Уфы", а вратарь Беленов вышел далеко из ворот. Ответственность с арбитром должен разделить его второй ассистент Вячеслав Бочков, контролировавший действия голкипера.
Красно-Белый Братец
сегодня в 17:45
Мне кажется пенальти был.
Алексей Коротеев ответил pereletnii
сегодня в 17:11
pereletnii:
Эх,если бы спартак играл с Зенитом как вчера..эх..если бы.
Торопиться не надо , да ? Всё вам будет ! Подождём немного ! ))
Colonist
сегодня в 16:36
У судьи совесть чиста - деньги взял, но справедливость восторжествовала! Гиннеру привет! И сожаления!
mihaluch
сегодня в 16:35
Не забитый на последних минутах пендаль - деньги на ветер.
Алексей Коротеев
сегодня в 16:33
Лапочкин , ..котина - тот ещё фрукт ! Частенько назначает липовые пенальти ! Слава Богу , они , как правило не забиваются ( в ворота Спартака с той же Уфой - Ребров взял , сейчас с ЦСКА - Беленов взял ! Но ,сегодня пеналь скорее был , чем небыл !
eaguar
сегодня в 16:29
Беленов молодца .
pereletnii ответил Брулин
сегодня в 16:23
Брулин:
эх, если б Уфа еще так же с Зенитиком играла, а не раздвигала ноги с первых минут)
Эх,если бы спартак играл с Зенитом как вчера..эх..если бы.
Брулин
сегодня в 16:20
эх, если б Уфа еще так же с Зенитиком играла, а не раздвигала ноги с первых минут)
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