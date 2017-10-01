Живоглядов: «Вернблум распорол себе ногу, наткнувшись на шип»

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов подвел итоги матча 12-го тура РФПЛ с ЦСКА и рассказал о травме полузащитника «армейцев» Понтуса Вернблума:

«Сейчас всем нужны очки, это видно по турнирной таблице. С 12-го по 7-е место разница всего в два-четыре очка. Мы понимали, что игра будет жесткая и нам нельзя проигрывать единоборства, нужно играть, атаковать и прессинговать. Не сказал бы, что у нас были какие-то стопроцентные моменты. Если что-то и было, то там Акинфеев играл хорошо.

Был ли пенальти? Не знаю. Главное, что наш вратарь вытащил, он молодец. Игра прошла, мы забыли про этот момент, вот и все.

Видел ли, что произошло с Вернблумом? Видел. Он наткнулся на шип и распорол себе ногу».

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