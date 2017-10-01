Газизов: «Пенальти? Это уже ни в какие ворота не лезет, давайте будем топить всех»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов уверен, что главный арбитр матча 12-го тура РФПЛ между ЦСКА и уфимцами (0:0) Сергей Лапочкин ошибся, назначив пенальти в ворота гостей:
«Мы хорошо играли, но мне кажется, что пенальти на 88-й минуте был выдуманный, это уже ни в какие ворота не лезет, давайте будем топить всех.
Ничейная игра была, но с судейством надо что-то делать. Александр Беленов выручил команду, я всех поздравляю, команда выполнила установку. Но вся страна видит судейскую ошибку, и только судейский комитет не видит».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Вообщем очень даже интересно, что скажут эксперты. Жду).
Вообщем очень даже интересно, что скажут эксперты. Жду).
Да, бывают спорные пенальти, бывают пенальти с долей сомнения, но это не тот случай.. Пеналь чистый, но вот что не забили - уже другой вопрос..
Да, бывают спорные пенальти, бывают пенальти с долей сомнения, но это не тот случай.. Пеналь чистый, но вот что не забили - уже другой вопрос..