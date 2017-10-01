Газизов: «Пенальти? Это уже ни в какие ворота не лезет, давайте будем топить всех»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов уверен, что главный арбитр матча 12-го тура РФПЛ между ЦСКА и уфимцами (0:0) Сергей Лапочкин ошибся, назначив пенальти в ворота гостей:

«Мы хорошо играли, но мне кажется, что пенальти на 88-й минуте был выдуманный, это уже ни в какие ворота не лезет, давайте будем топить всех.

Ничейная игра была, но с судейством надо что-то делать. Александр Беленов выручил команду, я всех поздравляю, команда выполнила установку. Но вся страна видит судейскую ошибку, и только судейский комитет не видит».

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