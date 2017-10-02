Шунин обратился к болельщикам «Динамо» с просьбой о поддержке

После матча «Локомотива» и «Динамо» голкипер гостей Антон Шунин подошел к болельщикам «бело-голубых» и попросил их поддержать команду в непростой момент:

«Я сам подошёл к болельщикам на выходе со стадиона, и у нас состоялся разговор. Речь была о том, что конкуренты набирают очки, и в этом туре они нас обошли. Болельщики сказали: „Мы приходим на трибуну и болеем за вас, как в последний раз“. Их беспокоит то, на каком месте мы находимся. Конечно, это никому не нравится, в том числе и игрокам. Болельщики высказали своё мнение о нашей игре. Имеют право. Я попросил, чтобы они поддержали команду в непростой момент. Ситуация не плачевная, впереди ещё много игр. Следующий матч – очная ставка со „СКА-Хабаровск“, который находится рядом в таблице.

Я, как и вся команда, понимаю болельщиков – мы сами создали себе непростую ситуацию. Но в наших силах исправить это. Часто после неудачных игр бывают положительные результаты. Надо двигаться вперёд. Мы видим, как болельщики поддерживают нас на трибуне – хочется сказать им спасибо и порадовать результатами».

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