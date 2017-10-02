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Шунин обратился к болельщикам «Динамо» с просьбой о поддержке

сегодня, 13:44
ЛокомотивЛокомотив3 : 0ДинамоДинамоМатч завершен

После матча «Локомотива» и «Динамо» голкипер гостей Антон Шунин подошел к болельщикам «бело-голубых» и попросил их поддержать команду в непростой момент:

«Я сам подошёл к болельщикам на выходе со стадиона, и у нас состоялся разговор. Речь была о том, что конкуренты набирают очки, и в этом туре они нас обошли. Болельщики сказали: „Мы приходим на трибуну и болеем за вас, как в последний раз“. Их беспокоит то, на каком месте мы находимся. Конечно, это никому не нравится, в том числе и игрокам. Болельщики высказали своё мнение о нашей игре. Имеют право. Я попросил, чтобы они поддержали команду в непростой момент. Ситуация не плачевная, впереди ещё много игр. Следующий матч – очная ставка со „СКА-Хабаровск“, который находится рядом в таблице.

Я, как и вся команда, понимаю болельщиков – мы сами создали себе непростую ситуацию. Но в наших силах исправить это. Часто после неудачных игр бывают положительные результаты. Надо двигаться вперёд. Мы видим, как болельщики поддерживают нас на трибуне – хочется сказать им спасибо и порадовать результатами».

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
сегодня в 15:03
Борисыч, а вот, что ты, здесь делаешь??? Ты же, после вылета ДИНАМО в ФНЛ, ни одного матча не смотрел с участием ДИНАМО....
mono ответил Red-green-Hooligans
сегодня в 15:02
Red-green-Hooligans:
Шунин кстати из вратарей РПЛ на мой взгляд в топ-3 входит, я бы его в сборную ставил опытней Лунёва и стабильнее Акинфеева!!! Остаться в РПЛ надо Динамо нечего такой команде с такой историей в ФНЛ ошиваться, туда лучше Анжи со ска отправить))
как же вы надоели со своей историей, по вашей логике Российским клубам вообще в ЛЧ запретить надо играть, а то они ее никогда не выигрывали. Динам одавно стухло, и раз чистка фнл не помогла , то зачем их тянуть ?
Napoleon Bonapart ответил Red-green-Hooligans
сегодня в 14:57
Red-green-Hooligans:
Шунин кстати из вратарей РПЛ на мой взгляд в топ-3 входит, я бы его в сборную ставил опытней Лунёва и стабильнее Акинфеева!!! Остаться в РПЛ надо Динамо нечего такой команде с такой историей в ФНЛ ошиваться, туда лучше Анжи со ска отправить))
Еще и Зенит, хуже, точно не будет.
Борисыч1
сегодня в 14:56
Всё правильно Антон сказал.
Red-green-Hooligans
сегодня в 14:32
Шунин кстати из вратарей РПЛ на мой взгляд в топ-3 входит, я бы его в сборную ставил опытней Лунёва и стабильнее Акинфеева!!! Остаться в РПЛ надо Динамо нечего такой команде с такой историей в ФНЛ ошиваться, туда лучше Анжи со ска отправить))
Дмитрий Аександров
сегодня в 14:29
Нужно играть в футбол, а не заигрывать с болельщиками.
Тем более, что общался он не с самой лучшей их частью.
Napoleon Bonapart
сегодня в 14:02
Антон, какая еще поддержка тебе нужна???!!! Люди, ходят на все игры ДИНАМО, едут, черт знает куда, чтобы поддержать вас!!! Что еще, тебе надо?! Конкуренты очки набирают?! Конечно, и будут набирать, а вы будете терять, до тех пор, пока вами будет руководить ФИЗРУК!!! Впрочем и это сравнение, для него слишком хорошее! Соберите собрание, ты- капитан команды, поставьте руководство перед фактом немедленной отставки всего ТШ!!! Пора уже начать уважать себя, иначе, можете уже сейчас паковать чемоданы в ФНЛ! Антон, у вас не самый плохой состав, вы вполне можете бороться с другими командами, но до то тех пор, пока вами будет управлять бездарность, до тех пор, над вами и над нами, болельщиками ДИНАМО- будут потешаться все кому не лень! Почаще вспоминай, за кой клуб ты играешь и кто, до тебя, защищал ворота ДИНАМО!!! Будьте МУЖИКАМИ, в конце-концов!!!
Марк Аврелий
сегодня в 13:51
Лучше обратись к начальству, чтобы они турнули Калитвинцева.
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