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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Орлов: «„Локомотив“ сейчас на „Сапсане“ поехал, а „Зенит“ едет на „Феррари“»

сегодня, 20:02

Российский комментатор Геннадий Орлов после победы «Локомотива» над «Динамо» (3:0) сравнил «железнодорожников» с «Зенитом».

«В последнем матче „Локомотива“ хорошо в игру вошёл Эдер. И Фернандеш забил пять мячей в последних встречах. Есть у этой команды и ещё два туза — Чорлука и Ари, которые зимой точно добавятся. Это будет очень мощное точечное усиление. „Железнодорожники“ сейчас на „Сапсане“ поехали, а „Зенит“ едет на „Феррари“», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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Все комментарии
Дед Мазая
сегодня в 21:05
Главное, чтобы бакланы не облюбовали крышу этого Феррари. А то бюджета страны не хватит...(
Бессмертный
сегодня в 21:05
Культ Зенита у этого Орлова какой-то, тьфу.
Смитерс
сегодня в 21:04
На феррари они едут))) бгггг)) Заправляются только в Дагестане)) сырой нефтью))
Leroy Jethro Gibbs ответил Den1979
сегодня в 21:02
Den1979:
Только сапсан едет и не останвливаетс(кроме станций), а Феррари всегда приходиться притормаживать!))) дороги то Российские-не ровные)))
"Второй отвечал, что поезд проедет
Лишь там, где проложен путь!" :)))
ivany4
сегодня в 21:02
У Локо действительно Сапсан есть, стоит наготове!
А есть ли Феррари у Зенита???
МапС
сегодня в 21:02
Пора Гене книжку написать со своими перлами. Типа как Кличко. Только у того мозги боксом вышибло, а у Гены сами разложились от старости.
Den1979
сегодня в 20:57
Только сапсан едет и не останвливаетс(кроме станций), а Феррари всегда приходиться притормаживать!))) дороги то Российские-не ровные)))
Obdulio Varela
сегодня в 20:54
post-navigator
сегодня в 20:51
Намедне ездил на Сапсане. Обыкновенное средство передвижения, содрано с японского Синкасена. Подставка для ног не регулируется, хотя входило в опцию.
Неделю тому назад запробовал изделие из Маранелло. Обыконвенное средство передвижения, управление излишне ригидно, консоль неудобна, переплата за шильдик - неоправдана.
Вывод - электровозы ВЛ80, а также УАЗы - рулят!
RDeanW ответил Ironyfan
сегодня в 20:49
Ironyfan:
На чем-то,что всегда довозит до привозых.
ну на этом отрезке тяжело было иногда не привозить, если у тебя в обойме только 1 центральный защитник, и тот нету) в паре с ним то гарсия, то кришито, у которых это не родная позиция, а на раме вообще лодыгин с кержаковым)
Obdulio Varela
сегодня в 20:47
Гена, как Слуцкого на тигре увидишь, срочно выдыхай!
ДАША Д
сегодня в 20:47
Феррари едет и чихает: "Анжи, Анжи"
рус фан
сегодня в 20:45
Зачем Гена после тухляка с Анжи сравнивает Зенит с феррари многим мало понятно.
Ironyfan ответил RDeanW
сегодня в 20:45
RDeanW:
а луческу на чем ездил?)
На чем-то,что всегда довозит до привозых.
Serg3.12
сегодня в 20:44
Старость, что поделаешь...
iri13
сегодня в 20:40
Злин не Сосьедад. Чехи были совсем плохи, Локомотив не напрягался. И из Москвы никуда не летел после этого.
Динамо ещё в первом тайме потеряло Соа и развалилось. И сыграло, кстати, едва ли не худшую свою игру в сезоне. (С)
Прохорович
сегодня в 20:38
Ну как его можно слушать он же бредит)
kolpankolpan
сегодня в 20:37
А Гена едет в дурдом на Пряжке.
saimon88
сегодня в 20:37
Орлов:
- Локомотив“ сейчас на „Сапсане“ поехал, а „Зенит“ едет на „Феррари“
- а У МЕНЯ ПРОСТО КРЫША ПОЕХАЛА !!! »
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:36
Новость про Зенит и Локо, а бакланы всё на небе летают, Спартак покоя не даёт..(
Сергеевич вернулся 1 ответил Palex
сегодня в 20:33
Palex:
Да и не надо.А то опять ахинею,какую-нибудь напишешь.
Не провоцируй). А то напишу)
Михаил Славнов
сегодня в 20:31
спартак на арбе катится стремглав.
Sergey S ответил Palex
сегодня в 20:31
не логично, скорее всего на специально транспорте для перевозки скота, хотя в данной ситуации на инвалидке
Palex ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:31
Сергеевич вернулся 1:
А не хочу)
    Сергеевич вернулся 1 ответил Palex
    сегодня в 20:28
    Palex:
    А ответить то тебе и нечего.
    А не хочу)
    RDeanW
    сегодня в 20:28
    а луческу на чем ездил?)

    Palex ответил Sergey S
    сегодня в 20:27
    Sergey S:
    А Спартачи на чем ездят?
    На свинье.
    Palex ответил Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 20:27
    Сергеевич вернулся 1:
    Чё обиделся..? На юмор проще смотри).
    А ответить то тебе и нечего.
    KLINSI ответил Palex
    сегодня в 20:27
    Palex:
    А со Спартаком увидел?
    По спартаку они проехали на гелендвагене)).
    Levadia ответил Petergoff
    сегодня в 20:26
    Petergoff:
    К сожалению феррари,по колдобинам тяжело едет)))))
    Дороги в Дагестане не ахти.))
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