Орлов: «Думаю, „Краснодар“ уже ищет нового тренера»

Российский комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» порассуждал о судьбе главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова.
«Полагаю, Игоря Шалимова до зимы точно никто не освободит от обязанностей. В этом просто нет смысла. Но, наверное, руководство „Краснодара“ уже ищет нового тренера. Один болельщик посоветовал Анчелотти пригласить, хотя этого тренера ждёт „Милан“».
В последнем туре «Краснодар» проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1).
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Молодец, Геннадий Сергеевич!!!
Молодец, Геннадий Сергеевич!!!
Только на кого?
Только на кого?
гендос, лучше смеши людей байками про зениту.
гендос, лучше смеши людей байками про зениту.