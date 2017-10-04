Колесниченко и Мартынов вошли в число 60 лучших молодых футболистов

Нападающий московского «Чертаново» Кирилл Колесниченко и защитник «Краснодара» Илья Мартынов вошли в число 60 лучших молодых футболистов мира по версии британской газеты The Guardian.



В рейтинге участвуют молодые дарования 2000-ого года рождения.



Мартынов и Колесниченко являются игроками юношеской сборной России (U-17).



Ранее сообщалось, что на поддержание развития молодежного футбола в России после чемпионата мира 2018 будут направлены существенные силы.

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