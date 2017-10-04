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Сёмин: «Видеоповторы надо вводить в приказном порядке»

сегодня, 15:53

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин доволен, что правление РФПЛ проголосовало за введение системы видеоповторов:

«Введение видеоповторов - очень правильное решение. Это будет благо для всего российского футбола. Необходимо ввести их как можно скорее, чтобы до чемпионата мира мы уже могли ими пользоваться. Причем ввести в приказном порядке, чтобы это вошло в регламент, а каждый стадион Премьер-Лиги был оснащен этой системой.

Видеоповторы не будут тормозить игру, весь мир на это переходит».

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Все комментарии
Murad0202
сегодня в 17:00
Так то оно так, но как показал кубок конфедераций, введение видеоповторов должно быть более четко регламентировано, потому что основной судья смотрит их только по настроению. Захотел - пересмотрел повтор, не захотел - пропустил. В регламенте должны четко указываться моменты, когда их в обязательном порядке нужно пересмотреть, а еще лучше посадить у бровки поля еще одного судью, который будет сидеть за монитором и смотреть эти повторы. А если увидит что-то спорное или ошибочное - даст знать основному судье по наушнику, что бы тот прибежал и посмотрел.
Иначе получится, что устранят одну проблему, но добавят другую.
eaguar
сегодня в 16:55
так и на видео судья может типа не заметить
Беланов
сегодня в 16:23
Просто Сёмин уже успел оценить федунского Безбородова в финале СК
drug01
сегодня в 16:07
Хватит верить продажным судьям нужны повторы
kolpankolpan
сегодня в 16:06
А кое кто прощается с наваром.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:05
ЩАС БУДУТ ЛЕПИТЬ ГОРБАТОГО ТИПА ЭТОГО ДОРОГО,
НО Я ГОТОВ У ТЕЛЕКА СИДЕТЬ И ЗВОНИТЬ СУДЬЕ ПОСЛЕ ПОВТОРА ЗА ПАРУ ПИВАСИКА
Sunchees
сегодня в 16:00
Ну как продумают новые схемы распила денег, так и введут...
Дмитрий Аександров
сегодня в 15:57
Давно пора.
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