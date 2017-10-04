Сёмин: «Видеоповторы надо вводить в приказном порядке»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин доволен, что правление РФПЛ проголосовало за введение системы видеоповторов:

«Введение видеоповторов - очень правильное решение. Это будет благо для всего российского футбола. Необходимо ввести их как можно скорее, чтобы до чемпионата мира мы уже могли ими пользоваться. Причем ввести в приказном порядке, чтобы это вошло в регламент, а каждый стадион Премьер-Лиги был оснащен этой системой.

Видеоповторы не будут тормозить игру, весь мир на это переходит».

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