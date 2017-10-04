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Мутко: «Ну какой в России расизм? Мы же видим, что ничего такого нет»

сегодня, 13:22
Спартак (до 19)Спартак (до 19)2 : 1Ливерпуль (до 19)Ливерпуль (до 19)Матч завершен

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал открытие УЕФА дисциплинарного дела в отношении «Спартака» на фоне поведения болельщиков московского клуба во время матча группового этапа Юношеской Лиги УЕФА против «Ливерпуля»:

«Сложно сказать, я матч не видел. Но там был делегат УЕФА, если он что-то зафиксировал, ну что же, тогда будут наказывать. Думаю, болельщики „Спартака“, клуба, в котором так много иностранцев, в принципе в этом замечены раньше не были.

Все грамотные люди, скорее всего, это что-то неосознанное. Ну какой в России расизм? Мы же живем здесь и видим, что ничего такого нет».

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Все комментарии
RIR68
сегодня в 13:58
ну так и спартак Россией не назовёшь)
008Maximus
сегодня в 13:57
Золотые слова!!! Звучит как песня.
007007
сегодня в 13:57
Мы видим, что футбола в России нет.
Слайш
сегодня в 13:57
Мутко: «Ну какая в России коррупция? Мы же видим, что ничего такого нет»
Санчо Панса
сегодня в 13:56
Не нужно выдавать желаемое за действительное! Ты сам то не видишь, что расизму, увы, есть место в российском футболе? Хотя да, Мутко много чего не видит или не хочет видеть....
ARMENIAN
сегодня в 13:53
Мутко: - какой в России расизм? Расизм - это плохо, расизм - это преступление, а преступление - удел чёрных...
ФорвардЪ
сегодня в 13:52
В России и бедных нет. Одни миллионеры и миллиардеры .
cska plus
сегодня в 13:50
Расизма нет только в спартаке, мутко выдумывает.
konstantin_t
сегодня в 13:49
А туда ли Вы смотрите, уважаемый?
"Я матч не видел..." ля-ля-ля "Я же вижу, что расизма нет"
"Л" - Логика!
Смитерс ответил Faustello
сегодня в 13:46
Faustello:
Мудко на пресс конференции: -Ну какой в России расизм? Мы же видим, что ничего такого нет -Кто дал этой обезьяне микрофон? Отберите у черномазого!
А мне Му д ко на "Мутко" исправляют ... :(
Faustello
сегодня в 13:42
Мудко на пресс конференции:
-Ну какой в России расизм? Мы же видим, что ничего такого нет
-Кто дал этой обезьяне микрофон? Отберите у черномазого!
Caniggia
сегодня в 13:39
Блин, ну за какое же тупейшее быдло нас принимают эти холёные, жирные чиновничьи хари, если открыто лгут в лицо народу.
ПерекатиПоле
сегодня в 13:38
Рамизм не может быть применим к россиянам по определению.
Не мы негров в рабстве держали столетиями, ущемляли в правах и свободах вплоть до середины двадцатого века.
drug01
сегодня в 13:36
Если Мутко говорит верить можно
Смитерс ответил Гоша Великолепный
сегодня в 13:33
Гоша Великолепный:
Ложь в России обретает государственное значение!
Она везде имеет государственное значение. Просто в России людям откровенно мочатся в лицо такие вот мутки.
The Frei
сегодня в 13:32
Напокупают негров, провоцируют нас ими, а потом в расизме обвиняют.

Пусть сначало от негров избавятся, а мы в свою очередь от расизма избавимся.

Нет - негра, нет - дела.
Гоша Великолепный
сегодня в 13:32
Смитерс
сегодня в 13:32
Ну так переоденься в негра и сходи на баклановую ферму на матч.
Гоша Великолепный
сегодня в 13:31
Ложь в России обретает государственное значение!
Académica de Coimbra
сегодня в 13:25
Только антимуткизм.
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