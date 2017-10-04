Мутко: «Ну какой в России расизм? Мы же видим, что ничего такого нет»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал открытие УЕФА дисциплинарного дела в отношении «Спартака» на фоне поведения болельщиков московского клуба во время матча группового этапа Юношеской Лиги УЕФА против «Ливерпуля»:

«Сложно сказать, я матч не видел. Но там был делегат УЕФА, если он что-то зафиксировал, ну что же, тогда будут наказывать. Думаю, болельщики „Спартака“, клуба, в котором так много иностранцев, в принципе в этом замечены раньше не были.

Все грамотные люди, скорее всего, это что-то неосознанное. Ну какой в России расизм? Мы же живем здесь и видим, что ничего такого нет».

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