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Созин: «Жаль, что Черчесову не удается собрать всех лидеров сборной»

сегодня, 15:45
РоссияРоссия-:-Южная КореяЮжная Корея17:00 Не начался

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился ожиданиями о предстоящей встрече сборных России и Южной Кореи. 

«Думаю, до чемпионата мира сборная сыграет не больше четырёх матчей. Называются Аргентина, Бразилия. И это уже топовые соперники, с которыми наша команда встретится перед турниром. Мы видели разные составы. Больше экспериментов нет, да их и не было, просто мы заставляли Черчесова проверять игроков. Писали петиции, которые подписывали миллионы человек. Всё, что можно было проверить и показать футбольному сообществу, он показал.

Хотелось бы, чтобы наша молодая в плане футбольного возраста поросль – Головин, Миранчук, Кокорин, Фернандес, Смолов – вышли вместе, чтобы посмотреть на них. Но опять не получается. Выбыли Дзагоев и Головин. Жалею лишь об одном – что Черчесову не удаётся собрать всех лидеров российских клубов. Хочется, чтобы сегодня сборная уже показала игру от ножа, на эмоциях. Чтобы продемонстрировали, что было наработано за эти два года Черчесовым».

Накануне матча Дмитрий Булыкин также делился своим мнением

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salaga ответил Казанский
сегодня в 16:13
Казанский:
наша молодая в плане футбольного возраста поросль – Головин, Миранчук, Кокорин, Фернандес, Смолов ----------------------------------- Последним троим по 27 лет.Пацаны еще совсем,правда через три года в ветераны и на Матч ТВ экспертами)))
Не стареют душой ветераны.
salaga
сегодня в 16:02
Жалею лишь об одном – что Черчесову не удаётся собрать всех лидеров российских клубов.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И хорошо. Если бы удалось, то похерил бы последние надежды.
Суеверный
сегодня в 16:01
Посмотрим, лично я иллюзий не испытываю. До того были невнятми уже проведенные игры. Хоть просто любой клуб из первой пятерки выпускай без легов - хуже не будет.
Давуд
сегодня в 15:53
Да не нужно жалеть . Больше половины россиянам пофиг на сб Россию , а оси болеет за красивый футбол других стран....
Казанский
сегодня в 15:51
наша молодая в плане футбольного возраста поросль – Головин, Миранчук, Кокорин, Фернандес, Смолов
-----------------------------------
Последним троим по 27 лет.Пацаны еще совсем,правда через три года в ветераны и на Матч ТВ экспертами)))
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