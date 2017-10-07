Созин: «Жаль, что Черчесову не удается собрать всех лидеров сборной»

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился ожиданиями о предстоящей встрече сборных России и Южной Кореи.

«Думаю, до чемпионата мира сборная сыграет не больше четырёх матчей. Называются Аргентина, Бразилия. И это уже топовые соперники, с которыми наша команда встретится перед турниром. Мы видели разные составы. Больше экспериментов нет, да их и не было, просто мы заставляли Черчесова проверять игроков. Писали петиции, которые подписывали миллионы человек. Всё, что можно было проверить и показать футбольному сообществу, он показал.

Хотелось бы, чтобы наша молодая в плане футбольного возраста поросль – Головин, Миранчук, Кокорин, Фернандес, Смолов – вышли вместе, чтобы посмотреть на них. Но опять не получается. Выбыли Дзагоев и Головин. Жалею лишь об одном – что Черчесову не удаётся собрать всех лидеров российских клубов. Хочется, чтобы сегодня сборная уже показала игру от ножа, на эмоциях. Чтобы продемонстрировали, что было наработано за эти два года Черчесовым».



Накануне матча Дмитрий Булыкин также делился своим мнением.

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