Аленичев: «Гол, который „Енисей“ пропустил перед перерывом, был необязательным»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итоги матча 17-го тура ФНЛ против «Химок», в котором его команда добилась убедительной победы - 4:1:

«Единственное негативное впечатление оставили первые 15 минут, когда мы долго входили в игру, раскачивались. И, конечно, тот гол, который мы пропустили перед уходом в раздевалку, был необязательным. Ошибки присутствуют в каждой игре, разберемся. Считаю, владели преимуществом и добились вполне закономерной победы.

Чепчугов? Он травмирован, занимается по индивидуальной программе в тренажерном зале. Вынужденная замена Камеша? У него лишь ушиб».

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