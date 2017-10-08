Максим Володько: «От исхода игры с голландцами остался приличный осадок»

Игрок сборной Беларуси Максим Володько, отличившийся голом в ворота Нидерландов в отборочном матче ЧМ-2018, прокомментировал поражение своей команды (1:3):

«Какие слова просились на язык после финального свистка? Не для эфира слова... Безусловно, очень неприятно проигрывать вот так, с таким непонятным пенальти на последних минутах. Да и после второго гола мы могли отыграться. Конечно, осадок приличный остался от исхода матча.

Много ли говорили в раздевалке о работе судьи? Сложно говорить, когда эмоции переполняют. Конечно, недовольны были. Тем более, что судья вроде англичанин, можно играть такие эпизоды».

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