Зидан хочет видеть Азара в своей команде

По словам испанских СМИ, главный тренер «Реал Мадрида» Зинедин Зидан хочет видеть в своей команде Эдена Азара.



Как сообщается, наставник мадридской команды таким образом хочет заменить Гарета Бэйла, который в последнее время очень часто травмируется и не может набрать оптимальную форму. Помимо этого, спортивный директор «Реала» Флорентино Перес также заинтересован в приобретении бельгийского полузащитника.



Ранее Лэмпард очень лестно высказывался о достоинствах Эдена Азара.

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