Тео Эрнандес отметил день рождения у бассейна в компании карликов, разодетых в полицейских

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. ФНЛ
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Отбор ЧМ. КОНКАКАФ
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
16:00 90’ ЮАР 3:1 Буркина-Фасо
16:00 87’ Уганда 0:0 Гана
19:00 сегодня Нигерия -:- Замбия
19:00 сегодня Камерун -:- Алжир
20:00 сегодня Гвинея -:- Тунис
20:00 сегодня Ливия -:- ДР Конго
20:30 сегодня Кабо-Верде -:- Сенегал
22:00 сегодня Марокко -:- Габон
Отбор ЧМ-2018. Европа, 9 тур
19:00 сегодня Швеция -:- Люксембург
19:00 сегодня Фареры -:- Латвия
19:00 сегодня Босния и Герцеговина -:- Бельгия
19:00 сегодня Гибралтар -:- Эстония
21:45 сегодня Швейцария -:- Венгрия
21:45 сегодня Кипр -:- Греция
21:45 сегодня Беларусь -:- Нидерланды
21:45 сегодня Болгария -:- Франция
21:45 сегодня Андорра -:- Португалия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
02:35 Матч завершен США 4:0 Панама
04:30 Матч завершен Мексика 3:1 Тринидад и Тобаго
Россия. ФНЛ 2017/2018, 17 тур
16:00 90’ Спартак-2 1:2 Шинник
  • Главные новости
  • Все новости
17:25
Акинфеев вышел на 3 место по количеству матчей за сборную России3
13:52
Тебас: «Раньше не мог представить Ла Лигу без „Барсы“ и „Эспаньола“, но сейчас могу»72
12:45
Хохлов возглавил «Динамо»53
12:03
Широков назначен на пост спортивного директора «Динамо»43
11:20
Источник: «Калитвинцев отправлен в отставку, „Динамо“ возглавит Хохлов»51
17:52
Ирхин: «„Енисей“ - сильнейшая команда ФНЛ»0
17:42
«Манчестер Сити» готов заплатить за Санчеса 20 миллионов фунтов3
17:30
«Ювентус» нацелен на Стефана де Врея2
17:16
Бубнов: «Хохлову придется решать вопрос выживания коллектива»1
17:15
«Миллуолл» уволил сотрудника, заподозрив его в терроризме3
17:14
«Оренбург» разгромил «Тюмень» и другие результаты 17-го тура ФНЛ12
17:03
Амаду Диавара: «Яя Туре - мой идол»1
17:00
Травма Манджукича может оказаться серьёзной0
16:50
Зидан хочет видеть Азара в своей команде15
16:35
Аленичев: «Гол, который „Енисей“ пропустил перед перерывом, был необязательным»3
16:33
Анчелотти мог возглавить «Рому»4
16:27
Алькантара получил травму и не поможет сборной Испании в матче с Израилем2
16:17
П. Шмейхель: «Чувствую, что готов начать тренерскую карьеру»1
16:14
Матч Россия - Южная Корея посетит около 22 тыс. болельщиков5
16:07
Марадона подал в суд на своих дочерей14
16:01
Россия - Южная Корея: Кокорин и Смолов в старте хозяев55
15:56
Дармиан: «Де Хеа - лучший голкипер мира сейчас, а Буффон - в истории»10
15:45
Созин: «Жаль, что Черчесову не удается собрать всех лидеров сборной»7
15:43
В «Тоттенхэме» уверены, что смогут заключить с Алли новый контракт2
15:33
Италия может уволить Вентуру7

Тео Эрнандес отметил день рождения у бассейна в компании карликов, разодетых в полицейских

сегодня, 16:48

Защитник «Реала» Тео Эрнандес экстравагантно отметил свой 20-летний юбилей.

Среди посетителей праздничной вечеринки были два карлика в образе сотрудников полиции с копиями пистолетов и дубинок.

Также скандал вызвало фото, на котором брат Тео Люка Эрнандес, выступающий за «Атлетико», грубым жестом указал на эмблему «Реала» на праздничном торте. Тео пришлось удалить данное фото из соцсетей.

Напомним, что Тео Эрнандес претендует на награду Golden Boy.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
КЭТиК
сегодня в 17:34
Извращенец
Mоnоlo
сегодня в 17:20
...
memphis
сегодня в 17:10
Это его маленькая страсть))
ст_прапорщик ответил sihafazatron
сегодня в 17:04
sihafazatron:
лучше бы девок позвал)
девки-полицейские однозначно лучше))
cevin cigan ответил sihafazatron
сегодня в 17:02
sihafazatron:
лучше бы девок позвал)
Лучше бы гнома позвал!
zakirjan_87
сегодня в 16:56
Походу Тирион Ланистер является кумиром Тео))))
Mamaev
сегодня в 16:51
Ждём петросянов с шуточками про Месси)
sihafazatron
сегодня в 16:50
лучше бы девок позвал)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100