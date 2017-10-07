Тео Эрнандес отметил день рождения у бассейна в компании карликов, разодетых в полицейских

Защитник «Реала» Тео Эрнандес экстравагантно отметил свой 20-летний юбилей.

Среди посетителей праздничной вечеринки были два карлика в образе сотрудников полиции с копиями пистолетов и дубинок.

Также скандал вызвало фото, на котором брат Тео Люка Эрнандес, выступающий за «Атлетико», грубым жестом указал на эмблему «Реала» на праздничном торте. Тео пришлось удалить данное фото из соцсетей.

Напомним, что Тео Эрнандес претендует на награду Golden Boy.

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