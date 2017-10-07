Амаду Диавара: «Яя Туре - мой идол»

Полузащитник «Наполи» Амаду Диавара признался, что является почитателем таланта полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре.



«Когда „Наполи“ связался со мной - я был очень счастлив. Можно гордиться тем, если ты выступаешь за тот клуб, который тебе нравится. Здесь мне нравится все: фанаты, люди, пицца!



Мой футбольный кумир - это Яя Туре. Мне очень нравится его видение поля и качество игры».



В конце августа «Наполи» подписал контракт с Амаду Диавара.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте