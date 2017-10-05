Мутко: «Соглашение на введение системы видеоповторов заключил только „Краснодар“»

По словам президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, только «Краснодар» пока что заключил соглашение на введение системы видеоповторов.



«Сейчас пока подписано соглашение одним клубом - „Краснодаром“. Мы попросили комитет профессионального футбола и РФПЛ обсудить это с клубами, потому дискуссия сразу и вспыхнула. Другие клубы тоже заинтересованы, проявляют интерес, будем работать.



Реальные шаги сделаны только „Краснодаром“, остальные пока - это публичные красивые выступления и высказывания. Работаем еще со „Спартаком“. Вчера я еще прочитал, что у „Зенита“ есть подобное намерение».



Ранее Мутко высказывался об изменениях лимита и легионеров.



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