Агуэро: «Подписать Месси - сложная задача для „Манчестер Сити“»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением о гипотетическом переходе в стан «горожан» форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Здесь проблема не в деньгах. Месси, как и Роналду, - символ своего клуба, ему будет трудно покинуть „Барселону“. Я очень хотел бы видеть Лео в „Манчестер Сити“, но это кажется трудной задачей».

Также Агуэро рассказал о своем возможном участии в ближайшем поединке АПЛ против «Сток Сити».

«Я до сих пор не знаю, буду ли играть в субботу. Накануне я тренировался по индивидуальному плану. В четверг я буду уже в общей группе и оценю свое самочувствие. Я хочу понять, будет ли мне больно, хотя в любом случае тренировка и матч - это разные вещи».

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