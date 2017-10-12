Донован: «Сборная США не заслужила попадания на чемпионат мира»

Бывший игрок сборной США Лэндон Донован уверен, что команда не заслужила путевки на чемпионат мира, если она не смогла взять очки в матче с командой Тринидада и Тобаго.

«Понятно, что в спорте может произойти всякое, и команда может проигрывать. Но на удручающую игру США в последнем матче было действительно трудно смотреть.

Команда планировала забить Тринидаду и Тобаго один мяч и играть на удержание счета. Это неприемлемо во всех отношениях, мы получили тот результат, который заслужили.

Если команда проигрывает два домашних матча в квалификации и не может обыграть Тринидад и Тобаго, когда это обязательно нужно делать, то такому коллективу нечего делать на мундиале».

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