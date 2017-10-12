Ширер: «У „Ливерпуля“ нет ни единого шанса на победу в Премьер-Лиге»

Бывший нападающий сборной Англии и «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер заявил, что у «Ливерпуля» нет ни единого шанса на победу в английской Премьер-Лиге.



«„Ливерпуль“ не забивает достаточного количество голов. Ничего не изменилось по сравнению с прошлым сезоном, одни и те же проблемы. Играя подобным образом, у них нет ни единого шанса на победу в Премьер-Лиге».



Ранее Алан Ширер уже критиковал «Ливерпуль» под управлением Юргена Клоппа.

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