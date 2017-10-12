Далглиш: «МЮ будет осторожен на „Энфилде“, но „Ливерпуль“ настроен только на победу»

Бывший нападающий и экс-наставник «Ливерпуля» Кенни Далглиш поделился ожиданиями от предстоящей игры «мерсисайдцев» против «Манчестер Юнайтед» в 8-м туре АПЛ:

«Уверен, что Моуриньо и его команда будут осторожны, когда приедут на „Энфилд“, поскольку это первая игра МЮ против клуба из так называемой первой шестёрки. Если Моуриньо считает, что лучше будет закрыться, то это его право. Юрген Клопп же будет полной противоположностью. Он не заинтересован в ничьей, ему нужна только победа».

Недавно бывший немецкий тренер Экхард Краудзун заявил, что Клопп мечтал возглавить «Манчестер Юнайтед».

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