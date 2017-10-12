Боатенг: «Вся команда рада, что Хайнкес вернулся в „Баварию“»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг рассказал о своем состоянии, а также прокомментировал возвращение под знамена мюнхенцев тренера Юппа Хайнкеса.

«Я пока еще не вернулся на свой прежний уровень. Мне нужен соревновательный ритм и игровая практика, но я на верном пути.

Хайнкес? Его возвращение дает нам уверенность в своих силах. Он рассчитывает, что я буду брать на себя ответственность на поле, и я знаю, что от меня требуется.

Вся команда рада, что тренер вернулся. На тренировках снова царит веселье. Все игроки „Баварии“ очень амбициозны и хотят улучшить результаты команды».

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