Мерсон: «Будь Венгер так же тактически силён, как Реднапп, „Арсенал“ взял бы АПЛ»

Экс-нападающий «Арсенала» Пол Мерсон выразил мнение, что бывший наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп являеется более сильным специалистом, чем главный тренер «канониров» Арсен Венгер:

«Многие называют Реднаппа тем ещё воротилой, и это очень неуважительно. С точки зрения тактики, это один из лучших специалистов, с которым я работал.

Если бы Арсен Венгер был так же тактически силён, как Харри Реднапп, то „Арсенал“ выиграл бы Премьер-Лигу».

Недавно Венгер отметил, что не задумывается о том, кто будет его преемником в «Арсенале».

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