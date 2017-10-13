Симеоне: «Высокий газон? В гостях я пользуюсь вашей скатертью и стаканами, ем вашу еду»

В сентябрьском матче с «Хетафе» «Барселона» сетовала на слишком высокий газон. Журналисты подняли этот вопрос и перед поединком «блаугранас» с «Атлетико», а наставник «Атлетико» Диего Симеоне ответил так:

«Я не садовник, а тренер, и выхожу на поле только чтобы подготовить команду. Когда вы меня приглашаете домой, я пользуюсь вашей скатертью, ем вашу еду и пью с ваших стаканов.

Политический климат в Испании? Я предпочитаю уделять внимание спорту. У меня есть свои мысли, но придержу их при себе.

Лионель Месси? Я смотрел матч сборной Аргентины. Месси этой ночью выдал матч, которого жаждали все аргентинцы и доказал тем, кто в него не верит, что он лучший в мире».

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