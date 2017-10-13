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19:00 Матч завершен Казанка 1:2 Велес
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 14 тур
14:00 Матч завершен КС-2 0:3 Волга Ул
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15:00 Матч завершен Динамо М (мол) 3:0 СКА-Хабаровск (мол)
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Вальверде: «„Барселона“ примет от „Атлетико“ меню, еду и все остальное»

сегодня, 21:21
АтлетикоАтлетико-:-БарселонаБарселонаЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал слова своего коллеги из «Атлетико» Диего Симеоне, который в ответ на претензии о «слишком высоком газоне» сказал, что в гостях принято пользоваться тем, что тебе дают:

«Мы примем от „Атлетико“ меню, еду и все остальное.

„Барселона“ сыграет на стадионе с захватывающей атмосферой, мы здесь еще не были. Давайте признаем — встретятся две команды, которые намерены одержать победу в Ла Лиге. Обстановка будет напряженной, но нас ожидает очередной футбольный матч — ничего больше.

Мы здесь для того, чтобы болельщики получили удовольствие и болели за свою команду. Это шоу, и мы хотим, чтобы люди им наслаждались».

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Все комментарии
da da da
сегодня в 22:00
посмотрим на битву двух лучших клубов Испании
Apsny
сегодня в 21:41
Обе команды ныне такие что не совсем уверенные в игре, хоть и результаты хорошие.
требл ответил Шишанутый
сегодня в 21:35
Шишанутый:
Не думаю что от моих прогнозов как то меняется игра Барселоналоны. Просто они еще с сильными командами и не играли в чемпе а всякие Эйбары побеждать это дело не хитрое. А Реал уже сыграл с Валенсией и на выезд в Сосьедад съездил где Барса всегда потеряет очки.
Но тем не менее, уклончиво как-нибудь в этот раз напиши. А мы проверим действие - Барселона если очки потеряет, то не в ней вся сила, а в тебе. Ты будешь причиной поражения каталонцев на всех фронтах)
Шишанутый ответил требл
сегодня в 21:33
требл:
Шишанутый, не делай прогноз на эту игру, а то когда ставишь на противников Барселоны она их побеждает. Поставь на Барсу или промолчи)
Не думаю что от моих прогнозов как то меняется игра Барселоналоны. Просто они еще с сильными командами и не играли в чемпе а всякие Эйбары побеждать это дело не хитрое. А Реал уже сыграл с Валенсией и на выезд в Сосьедад съездил где Барса всегда потеряет очки.
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 21:30
Высокий газон! Как будто футболисты Атлетико будут бегать по другой траве!
Шишанутый
сегодня в 21:30
    требл
    сегодня в 21:29
    Шишанутый, не делай прогноз на эту игру, а то когда ставишь на противников Барселоны она их побеждает. Поставь на Барсу или промолчи)
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