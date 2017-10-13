Вальверде: «„Барселона“ примет от „Атлетико“ меню, еду и все остальное»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал слова своего коллеги из «Атлетико» Диего Симеоне, который в ответ на претензии о «слишком высоком газоне» сказал, что в гостях принято пользоваться тем, что тебе дают:

«Мы примем от „Атлетико“ меню, еду и все остальное.

„Барселона“ сыграет на стадионе с захватывающей атмосферой, мы здесь еще не были. Давайте признаем — встретятся две команды, которые намерены одержать победу в Ла Лиге. Обстановка будет напряженной, но нас ожидает очередной футбольный матч — ничего больше.

Мы здесь для того, чтобы болельщики получили удовольствие и болели за свою команду. Это шоу, и мы хотим, чтобы люди им наслаждались».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте