Каррагер: «Сомневаюсь, что Клопп способен привести „Ливерпуль“ к чемпионству»

Знаменитый защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер скептически относится к возможностям нынешнего наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа:

«„Ливерпуль“ не возьмет титул чемпионов в этом сезоне. Я вообще сомневаюсь, что Клопп способен его вернуть на „Энфилд“. Понятия не имею, когда мой бывший клуб снова одержит победу в чемпионате. Уж точно это не случится в ближайшем будущем.

Да, слова неприятные, но таков уж баланс сил сейчас в Премьер-Лиге. „Ливерпулю“ предстоит столкнуться с суровой реальностью».

Сам Клопп считает, что клубу будет очень сложно его заменить.

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