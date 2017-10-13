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Каррагер: «Сомневаюсь, что Клопп способен привести „Ливерпуль“ к чемпионству»

сегодня, 20:41

Знаменитый защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер скептически относится к возможностям нынешнего наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа:

«„Ливерпуль“ не возьмет титул чемпионов в этом сезоне. Я вообще сомневаюсь, что Клопп способен его вернуть на „Энфилд“. Понятия не имею, когда мой бывший клуб снова одержит победу в чемпионате. Уж точно это не случится в ближайшем будущем.

Да, слова неприятные, но таков уж баланс сил сейчас в Премьер-Лиге. „Ливерпулю“ предстоит столкнуться с суровой реальностью».

Сам Клопп считает, что клубу будет очень сложно его заменить.

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Все комментарии
Caniggia
сегодня в 20:59
Зато с Клоппкой очень весело.
lobsterdam
сегодня в 20:57
где ж взять другого? и кто взойдет на эшафот?
dimagas1
сегодня в 20:53
Усилить нужно команду.С таким составом никто не сделает ливер чемпионом.
Марк Аврелий
сегодня в 20:51
Этот Ливерпуль никто не сделает чемпионом. Нужна смена руководства.
sihafazatron
сегодня в 20:44
не думаю,что дело только в клоппе
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