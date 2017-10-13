Каррера: «„Спартак“ тянул время? Это часть футбола»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера продолжает подводить итоги матча с «Ахматом», который закончился победой «красно-белых»:

«„Спартак“ тянул время? Это часть футбола, все команды делают это. Я не заметил каких-то критических моментов. Пауза на матчи сборных пошла нам на пользу, мы отдохнули. Единственная проблема этих пауз, что у нас нет много времени для подготовки к конкретному матчу.

Глушаков провел хороший матч. Он делает большой объем работы, забивает, думаю, что для любого тренера он был бы важным игроком».

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